Главная Новости дня Месседж Трампа стал поворотным — Зеленский о возвращении границ

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 23:28
По словам Зеленского, Трамп считает, что Украина может вернуть границы 91-го года
Срочная новость

В конце брифинга украинским журналистам в США Зеленский заявил, что сообщение Дональда Трампа в своей соцсети о возможности восстановления границ Украины 91 года стало поворотным.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Зеленский заявил, что в заметке Трамп дал понять, что изменил свой взгляд, и что Украина вместе с ЕС и НАТО смогут восстановить территориальную целостность нашего государства.

"Трамп меняет правила игры. Это большой сдвиг! Это сообщение Трампа — это большой поворот!", — заявил Зеленский.

Новость обновляется...

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
