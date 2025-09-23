По словам Зеленского, Трамп считает, что Украина может вернуть границы 91-го года

Месседж Трампа стал поворотным — Зеленский о возвращении границ
Дата публикации 23 сентября 2025 23:28
Срочная новость
В конце брифинга украинским журналистам в США Зеленский заявил, что сообщение Дональда Трампа в своей соцсети о возможности восстановления границ Украины 91 года стало поворотным.
Зеленский заявил, что в заметке Трамп дал понять, что изменил свой взгляд, и что Украина вместе с ЕС и НАТО смогут восстановить территориальную целостность нашего государства.
"Трамп меняет правила игры. Это большой сдвиг! Это сообщение Трампа — это большой поворот!", — заявил Зеленский.
