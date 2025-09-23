Зеленский заявил, что Путин ищет слабые места Европы

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин ищет слабые места в Европе и странах НАТО.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

По словам украинского лидера, с таким его утверждением согласился и Дональд Трамп.

"Трамп согласился со мной, что Путин не будет ждать окончания войны в Украине, а будет искать слабые места в Европе и странах НАТО", — сказал Зеленский.

Он добавил, что и раньше говорил, что Путин представляет опасность для Европы.

"Он попытается это сделать. Я говорил ранее на предыдущих встречах. Не знаю, какой формат борьбы он выберет", — сказал президент.

Напомним, после встречи с Дональдом Трампом в США, Владимир Зеленский также высказался о возможностях США по санкциям против РФ.

Также президент Украины рассказал, что они с Трампом имели разговор о событиях на фронте.