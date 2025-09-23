Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Путін шукає слабкі місця в Європі та НАТО, — Зеленський

Путін шукає слабкі місця в Європі та НАТО, — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 23:11
Зеленський заявив, що Путін шукає слабкі місця Європи
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін шукає слабкі місця в Європі та країнах НАТО. 

Про це він сказав під час пресконференції у Нью-Йорку після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. 

Реклама
Читайте також:

Трамп погодився із Зеленським

За словами українського лідера, з таким його твердженням погодився й Дональд Трамп. 

"Трамп погодився зі мною, що Путін не чекатиме закінчення війни в Україні, а шукатиме слабкі місця в Європі та країнах НАТО", — сказав Зеленський. 

Він додав, що і раніше говорив про те, що Путін становить небезпеку для Європи. 

"Він спробує це зробити. Я казав раніше на попередніх зустрічах. Не знаю, який формат боротьби він обере", — сказав президент. 

Нагадаємо, після зустрічі з Дональдом Трампом у США, Володимир Зеленський також висловився про можливості США щодо санкцій проти РФ.

Також президент України розповів, що вони з Трампом мали розмову про події на фронті

Володимир Зеленський володимир путін НАТО Дональд Трамп війна
Юлія Леськова - Випусковий редактор
Автор:
Юлія Леськова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації