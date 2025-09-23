Зеленський заявив, що Путін шукає слабкі місця Європи

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін шукає слабкі місця в Європі та країнах НАТО.

Про це він сказав під час пресконференції у Нью-Йорку після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

За словами українського лідера, з таким його твердженням погодився й Дональд Трамп.

"Трамп погодився зі мною, що Путін не чекатиме закінчення війни в Україні, а шукатиме слабкі місця в Європі та країнах НАТО", — сказав Зеленський.

Він додав, що і раніше говорив про те, що Путін становить небезпеку для Європи.

"Він спробує це зробити. Я казав раніше на попередніх зустрічах. Не знаю, який формат боротьби він обере", — сказав президент.

Нагадаємо, після зустрічі з Дональдом Трампом у США, Володимир Зеленський також висловився про можливості США щодо санкцій проти РФ.

Також президент України розповів, що вони з Трампом мали розмову про події на фронті.