На думку Зеленського, завдяки потужним системам ППО Україна може змусити Путіна шукати миру

Президент України Володимир Зеленський виступаючи на Генасамблеї ООН заявив, що Україні потрібна потужна ППО. Якщо Україна зможе збивати всі повітряні цілі РФ, то це не дасть Путіну вести бойові дії.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

"Якби ми могли посилити наше небо, це змусило б Росію шукати перемир'я на землі", — заявив Зеленський.

