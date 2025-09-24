Відео
Зеленський в ООН заявив, що змусить Путіна шукати миру

Зеленський в ООН заявив, що змусить Путіна шукати миру

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 00:09
На думку Зеленського, завдяки потужним системам ППО Україна може змусити Путіна шукати миру
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський виступаючи на Генасамблеї ООН заявив, що Україні потрібна потужна ППО. Якщо Україна зможе збивати всі повітряні цілі РФ, то це не дасть Путіну вести бойові дії.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

"Якби ми могли посилити наше небо, це змусило б Росію шукати перемир'я на землі", — заявив Зеленський.

Новина оновлюється...

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
