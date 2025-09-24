Видео
Зеленский в ООН заявил, что заставит Путина искать мира

Зеленский в ООН заявил, что заставит Путина искать мира

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 00:09
По мнению Зеленского, благодаря мощным системам ПВО Украина может заставить Путина искать мира
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский выступая на Генассамблее ООН заявил, что Украине нужна мощная ПВО. Если Украина сможет сбивать все воздушные цели РФ, то это не даст Путину вести боевые действия.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

"Если бы мы могли усилить наше небо, это заставило бы Россию искать перемирие на земле", — заявил Зеленский.

Новость обновляется...

