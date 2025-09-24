По мнению Зеленского, благодаря мощным системам ПВО Украина может заставить Путина искать мира

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский выступая на Генассамблее ООН заявил, что Украине нужна мощная ПВО. Если Украина сможет сбивать все воздушные цели РФ, то это не даст Путину вести боевые действия.

"Если бы мы могли усилить наше небо, это заставило бы Россию искать перемирие на земле", — заявил Зеленский.

