Марко Рубіо попередив, що війна в Україні має припинитись, або у Трампа увірветься терпець

У Трампа може урватись терпець — про що так гучно заявив Рубіо
Президент США Дональд Трамп дуже терпляча людина, але всьому є край. Терпіння американського лідера не безмежна.
Таку гучну заяву на засіданні Ради Безпеки ООН зробив держсекретар Марко Рубіо, повідомляють Новини.LIVE.
Чому Трамп може втратити терпець
Рубіо пояснив, що Трамп дуже прагне миру в Україні й всі повинні зрозуміти, що ця війна не може закінчитись на полі бою. Вона в будь-якому разі закінчиться переговорами, або терпець Трампа увірветься.
Проте Рубіо не уточнив, що в такому разі буде робити лідер США: вийде з переговорного процесу чи навпаки — посилить свій тиск на РФ.
Раніше повідомлялось, що Трамп змінив свій погляд на події на фронті в Україні. Він вважає, що за підтримки ЄС та НАТО Україна може повернути свої території.
А Володимир Зеленський під час візиту до США в інтерв'ю FoxNews повідомив про зміну поглядів Трампа на питання обміну територіями та розповів про ставлення Ірану до України.
Читайте Новини.LIVE!