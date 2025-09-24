Відео
Головна Новини дня У Трампа може урватись терпець — про що так гучно заявив Рубіо

У Трампа може урватись терпець — про що так гучно заявив Рубіо

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 05:52
Марко Рубіо попередив, що війна в Україні має припинитись, або у Трампа увірветься терпець
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп дуже терпляча людина, але всьому є край. Терпіння американського лідера не безмежна.

Таку гучну заяву на засіданні Ради Безпеки ООН зробив держсекретар Марко Рубіо, повідомляють Новини.LIVE

Читайте також:

Чому Трамп може втратити терпець

Рубіо пояснив, що Трамп дуже прагне миру в Україні й всі повинні зрозуміти, що ця війна не може закінчитись на полі бою. Вона в будь-якому разі закінчиться переговорами, або терпець Трампа увірветься.

Проте Рубіо не уточнив, що в такому разі буде робити лідер США: вийде з переговорного процесу чи навпаки — посилить свій тиск на РФ. 

Раніше повідомлялось, що Трамп змінив свій погляд на події на фронті в Україні. Він вважає, що за підтримки ЄС та НАТО Україна може повернути свої території

А Володимир Зеленський під час візиту до США в інтерв'ю FoxNews повідомив про зміну поглядів Трампа на питання обміну територіями та розповів про ставлення Ірану до України.

росія США переговори Дональд Трамп війна в Україні Марко Рубіо
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
