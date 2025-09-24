Президент Зеленський побачив у заяві Трампа про повернення всіх територій України особливий сигнал

Зеленський здивований "кордонами 91 року" від Трампа — це сигнал
Президент Володимир Зеленський перебуваючи у США дав інтерв'ю республіканському каналу FoxNews, в якому повідомив, що його стосунки з Дональдом Трампом значно покращились. Крім того, Зеленського приємно здивувала впевненість Трампа, що Україна може повернути собі окуповані РФ території.
Про заяву Зеленського повідомляють Новини.LIVE.
Що думає Зеленський про заяву Трампа щодо кордонів України
По-перше, український президент зазначив, що Путін так багато разів брехав президенту Трампу, що тому це набридло. Це теж одна з причин покращення стосунків між ним та Зеленським.
А ще Зеленський зазначив, що дуже приємно здивувала впевненність Трампа в тому, що зі спільною допомогою Європи та НАТО Україна поверне всі свої окуповані Росією території.
"Президент Трамп показав, що готовий бути з Україною до кінця. Трамп зрозумів, що Путін не перемагає, а просто "продає" свою перемогу. З такими висловами американського президента ми отримали дуже позитивний сигнал", — сказав Зеленський.
Президент України підкреслив, що він, Трамп та український народ прагнуть завершити війну якнайшвидше, хоча Росія цього не бажає.
Раніше під час свого виступу в ООН Володимир Зеленський закликав забезпечити Україну найпотужнішими системами ППО. В такому разі Путін просто не зможе воювати й застрягне "на землі".
А держсекретар США Марко Рубіо попередив під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН, що "у Трампа може увірватись терпець", якщо в Україні не настане мир.
Читайте Новини.LIVE!