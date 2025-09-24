Президент Зеленський побачив у заяві Трампа про повернення всіх територій України особливий сигнал

Володимир Зеленський в студії FoxNews. Фото: Кадр з етеру

Президент Володимир Зеленський перебуваючи у США дав інтерв'ю республіканському каналу FoxNews, в якому повідомив, що його стосунки з Дональдом Трампом значно покращились. Крім того, Зеленського приємно здивувала впевненість Трампа, що Україна може повернути собі окуповані РФ території.

Про заяву Зеленського повідомляють Новини.LIVE.

По-перше, український президент зазначив, що Путін так багато разів брехав президенту Трампу, що тому це набридло. Це теж одна з причин покращення стосунків між ним та Зеленським.

А ще Зеленський зазначив, що дуже приємно здивувала впевненність Трампа в тому, що зі спільною допомогою Європи та НАТО Україна поверне всі свої окуповані Росією території.

"Президент Трамп показав, що готовий бути з Україною до кінця. Трамп зрозумів, що Путін не перемагає, а просто "продає" свою перемогу. З такими висловами американського президента ми отримали дуже позитивний сигнал", — сказав Зеленський.

Президент України підкреслив, що він, Трамп та український народ прагнуть завершити війну якнайшвидше, хоча Росія цього не бажає.

Раніше під час свого виступу в ООН Володимир Зеленський закликав забезпечити Україну найпотужнішими системами ППО. В такому разі Путін просто не зможе воювати й застрягне "на землі".

А держсекретар США Марко Рубіо попередив під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН, що "у Трампа може увірватись терпець", якщо в Україні не настане мир.