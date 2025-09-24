Видео
Трамп хочет мира, но Кремль мечтает об СССР — конгрессмен Уилсон

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 08:05
Конгрессмен Джо Уилсон объяснил хочет ли Трамп договариваться с Путиным
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Республиканский конгрессмен США Джо Уилсон, сопредседатель Украинского кокуса, заявил, что президент Дональд Трамп "стремится к миру", но его попытки взаимодействовать с кремлевским лидером столкнулись с маниакальной одержимостью Владимира Путина воссоздать СССР. По словам политика, Трамп имеет четкую позицию относительно суверенитета Украины.

Об этом Джо Уилсон ответил в комментарии журналистке Новини.LIVE Ульяне Бойчук.

Конгрессмен-республиканец объяснил, что понял Трамп после разговора с Путиным

Уилсон рассказал, что во время встречи с Владимиром Зеленским поблагодарил от имени кокуса Дональлда Трампа за поддержку Киева и подчеркнул: любые беспилотники или самолеты, вторгающиеся в воздушное пространство НАТО, должны сбиваться. Он вспомнил об инцидентах последних дней в небе Дании, над Эстонией и Польшей, а также случай с самолетом лидеров ЕС в Болгарии, подчеркнув: "мы снова и снова видим испытания и должны помнить историю".

Политик провел историческую параллель с сентябрем 1939 года: после нападения Германии 1 сентября, 17 сентября Польшу атаковал Советский Союз, и за пять недель было убито 60 тысяч поляков. По мнению Уилсона, "нельзя повторять ошибки прошлого", а риторика о "языковых территориях" сейчас используется аналогично.

"Нам не надо повторять историю. История очень ясная. Мы знаем о вторжении Гитлера и его заявлениях о немецкоязычных территориях. Такую же терминологию использует и военный преступник Путин, угрожая Нарве в Эстонии и в целом русскоязычным общинам Украины... Я сторонник Трампа. Он обладает удивительной способностью учиться на реальности. Но он стремится достичь мира", — сказал Джо Уилсон Ульяне Бойчук.

Также Уилсон рассказал, что Дональд Трамп пытался наладить контакт с Ким Чен Ыном и иранским руководством, но в итоге действовал жестко, когда это было нужно.

"И сначала стоит помнить, что Трамп пытался этого избежать. В первом сроке он отправил в Украину джавелины, чтобы остановить танки. Он ввел войска США в Польшу и остановил Северный поток-2. Думаю, он пытался сотрудничать с Путиным, но тот одержим возрождением СССР", — подытожил конгрессмен.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что у Дональда Трампа может лопнуть терпение относительно мира в Украине, однако, он не конкретизировал детали.

Между тем соцсети и СМИ всколыхнуло заявление Дональда Трампа о том, что Украина может вернуть свои территории в пределах границ 1991 года. На это уже отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, Зеленский убежден, что Китай способен уничтожить Россию, однако, не хочет пока заканчивать войну в Украине из-за выгоды.

владимир путин Дональд Трамп Республиканская партия война в Украине мирные переговоры
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
