Головна Новини дня Трамп хоче миру, але Кремль мріє про СРСР — конгресмен Вілсон

Трамп хоче миру, але Кремль мріє про СРСР — конгресмен Вілсон

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 08:05
Конгресмен Джо Вілсон пояснив чи хоче Трамп домовлятися з Путіним
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Республіканський конгресмен США Джо Вілсон, співголова Українського кокусу, заявив, що президент Дональд Трамп "прагне миру", але його спроби взаємодіяти з кремлівським лідером зіштовхнулися із маніакальною  одержимістю Володимира Путіна відтворити СРСР. За словами політика, Трамп має чітку позицію щодо суверенітету України.

Про це Джо Вілсон відповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Уляні Бойчук.

Читайте також:

Конгресмен-республіканець пояснив, що зрозумів Трамп після розмови з Путіним

Вілсон розповів, що під час зустрічі з Володимиром Зеленським подякував від імені кокусу Дональлду Трампу за підтримку Києва та наголосив: будь-які безпілотники чи літаки, що вторгаються в повітряний простір НАТО, мають збиватися. Він згадав про інциденти останніх днів у небі Данії, над Естонією та Польщею, а також випадок із літаком лідерів ЄС у Болгарії, підкресливши: "ми знову і знову бачимо випробування і повинні пам’ятати історію".

Політик провів історичну паралель із вереснем 1939 року: після нападу Німеччини 1 вересня, 17 вересня Польщу атакував Радянський Союз, і за п’ять тижнів було вбито 60 тисяч поляків. На думку Вілсона, "не можна повторювати помилки минулого", а риторика про "мовні території" нині використовується аналогічно.

"Нам не треба повторювати історію. Історія дуже ясна. Ми знаємо про вторгнення Гітлера і його заяви про німецькомовні території. Таку ж термінологію використовує і воєнний злочинець Путін, погрожуючи Нарві в Естонії та й загалом російськомовним громадам України... Я прихильник Трампа. Він має дивовижну здатність вчитися на реальності. Але він прагне досягти миру", — сказав Джо Вілсон Уляні Бойчук.

Також Вілсон розповів, що Дональд Трамп намагався налагодити контакт із Кім Чен Ином та іранським керівництвом, але у підсумку діяв жорстко, коли це було потрібно.

"І спочатку варто пам'ятати, що Трамп намагався цього уникнути. У першому терміні він відправив в Україну джавеліни, щоб зупинити танки. Він ввів війська США в Польщу і зупинив Північний потік-2. Гадаю, він намагався співпрацювати з Путіним, але той одержимий відродженням СРСР", — підсумував конгресмен. 

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що у Дональда Трампа може увірватися терпець стосовно миру в Україні, проте, він не конкретизував деталі.

Тим часом соцмережі та ЗМІ сколихнула заява Дональда Трампа про те, що Україна може повернути свої території в межах кордонів 1991 року. На це вже відреагував Президент України Володимир Зеленський. Окрім того, Зеленський переконаний, що Китай здатний знищити Росію, проте, не хоче поки закінчувати війну в Україні через вигоду

володимир путін Дональд Трамп Республіканська партія війна в Україні мирні переговори
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
