Китай може знищити РФ, але не хоче закінчення війни — Зеленський

Дата публікації: 23 вересня 2025 23:59
Зеленський вважає, що Китай міг би пригрозити РФ втратити її енергетичний ринок, що є критичним для Кремля
Термінова новина

Китай не зацікавлений у завершенні цієї війни й Володимир Зеленський поділився цим враженням із Трампом. Про це президент України заявив на зустрічі з журналістами.

Про це інформують Новини.LIVE.

Читайте також:

Зеленський сказав, що зараз Трамп змінює правила гри, а Сі Цзіньпін може впливати на Росію, бо має таку можливість.

"І якщо економіка РФ, особливо енергетична, втратить ринки в Китаї, то це кінець для Кремля", — зазначив Зеленський.

Новина оновлюється...

Володимир Зеленський росія США Китай Дональд Трамп
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
