Зеленський вважає, що Китай міг би пригрозити РФ втратити її енергетичний ринок, що є критичним для Кремля

Китай може знищити РФ, але не хоче закінчення війни — Зеленський
Дата публікації: 23 вересня 2025 23:59
Китай не зацікавлений у завершенні цієї війни й Володимир Зеленський поділився цим враженням із Трампом. Про це президент України заявив на зустрічі з журналістами.
Зеленський сказав, що зараз Трамп змінює правила гри, а Сі Цзіньпін може впливати на Росію, бо має таку можливість.
"І якщо економіка РФ, особливо енергетична, втратить ринки в Китаї, то це кінець для Кремля", — зазначив Зеленський.
