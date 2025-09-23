Зеленський вважає, що Китай міг би пригрозити РФ втратити її енергетичний ринок, що є критичним для Кремля

Термінова новина

Китай не зацікавлений у завершенні цієї війни й Володимир Зеленський поділився цим враженням із Трампом. Про це президент України заявив на зустрічі з журналістами.

Про це інформують Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Зеленський сказав, що зараз Трамп змінює правила гри, а Сі Цзіньпін може впливати на Росію, бо має таку можливість.

"І якщо економіка РФ, особливо енергетична, втратить ринки в Китаї, то це кінець для Кремля", — зазначив Зеленський.

Новина оновлюється...