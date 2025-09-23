Зеленский считает, что Китай мог бы пригрозить РФ потерять ее энергетический рынок, что является критическим для Кремля

КНР может уничтожить РФ, но не хочет окончания войны — Зеленский
Дата публикации 23 сентября 2025 23:59
Китай не заинтересован в завершении этой войны и Владимир Зеленский поделился этим впечатлением с Трампом. Об этом президент Украины заявил на встрече с журналистами.
Зеленский сказал, что сейчас Трамп меняет правила игры, а Си Цзиньпин может влиять на Россию, потому что имеет такую возможность.
"И если экономика РФ, особенно энергетическая, потеряет рынки в Китае, то это конец для Кремля", — отметил Зеленский.
