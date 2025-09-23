Зеленский считает, что Китай мог бы пригрозить РФ потерять ее энергетический рынок, что является критическим для Кремля

Срочная новость

Китай не заинтересован в завершении этой войны и Владимир Зеленский поделился этим впечатлением с Трампом. Об этом президент Украины заявил на встрече с журналистами.

Зеленский сказал, что сейчас Трамп меняет правила игры, а Си Цзиньпин может влиять на Россию, потому что имеет такую возможность.

"И если экономика РФ, особенно энергетическая, потеряет рынки в Китае, то это конец для Кремля", — отметил Зеленский.

