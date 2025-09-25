Ральф Ґофф висловився чому Трампу складно домовитися з Путіним про мир

Володимир Путін та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Колишній співробітник ЦРУ Ральф Ґофф заявив, що президент США Дональд Трамп справді щиро прагне завершити війну в Україні, проте стикається з абсолютно іншим світоглядом Володимира Путіна. Мовляв, лідер Кремля має абсолютно інші цілі та світогляд і не відмовлятиметься від них.

Про це Ральф Ґофф висловився в інтерв’ю журналістці Новини.LIVE Марії Кагал.

Колишній працівник ЦРУ пояснив, із чим зіткнувся Трамп

За словами Ґоффа, Трамп відверто співчуває численним жертвам, як українським, так і російським, і його слова про трагізм війни є щирими. Однак, наголошує ексспівробітник ЦРУ, нинішній глава Білого дому має усвідомити: він має справу з лідером, для якого домовленості не мають ваги.

"Я віддаю Трампу належне за його щире бажання закінчити війну. Коли він каже, що війна — це жахлива річ, що жахливо бачити всі ці смерті із російського і з українського боку, я вважаю, що він абсолютно щирий. Але, на мою думку, він має зрозуміти, що у випадку з президентом Путіним він має справу з лідером, у якого зовсім інший погляд на те, як влаштований світ", — висловився Ґофф.

Він також відзначив, що у стосунках між США та Україною все ж покращилась співпраця, зокрема "транзакційна модель". Це проявилося у підписанні мінеральної угоди та погодженні закупівлі зброї через Європу.

За словами Ґоффа, згодом Трамп спробував налагодити особистий контакт із Путіним, висловлював про нього приємні речі, але сподіватися на кремлівського лідера марно.

"Трамп звернеться до Путіна, спробує з ним подружитися, буде намагатися підлещуватися. Говоритиме приємні речі про нього. Але оскільки Путін є Путін, він порушить будь-яку угоду. І тоді Трамп розсердиться. І зараз ми перебуваємо саме на цій стадії", — підсумував експрацівник ЦРУ.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп зробив нову заяву про закінчення війни в Україні. А згодом він оприлюднив заяву у соцмережі Truth Social, що Україна цілком може повернути свої території в межах кордонів 1991 року, що викликало реакцію у президента Володимира Зеленського.

Примітно, що у Конгресі США також висловлювалися про дивакувату позицію Путіна щодо війни та труднощі переговорів. Зокрема республіканець Джо Вілсон заявив, що російський диктатор мріє відновити СРСР.