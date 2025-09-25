Відео
Зеленський пояснив, чи дозволяв Трамп удари по РФ у відповідь
Експрацівник ЦРУ відповів, чи має Путін компромати на Трампа

Експрацівник ЦРУ відповів, чи має Путін компромати на Трампа

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 13:28
Колишній працівник ЦРУ відповів чи може Путін шантажувати Трампа
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Al Drago

Американський експерт прокоментував поширені звинувачення щодо можливих зв’язків Дональда Трампа з Кремлем та наявності компромату у Володимира Путіна на його життя та діяльність. На його думку, такі твердження перебільшені, адже колишній президент США не виглядає людиною, яку можна легко шантажувати.

Про це Ральф Ґофф висловився в інтерв’ю журналістці Новини.LIVE Марії Кагал.

Читайте також:

Експрацівник ЦРУ пояснив, чи має Путін компромати на Трампа

"Я не вважаю, що він агент Росії, а по-друге, не думаю, що Путін має на нього компромат. Якби це було так, ми бачили б набагато гірші наслідки. Путін був би дурним, якби спробував шантажувати Трампа. Там значно складніше, ніж Путін думає. І Путін серйозно переоцінив свою здатність ним маніпулювати", — сказав Ральф Ґофф.

Окремо фахівець торкнувся теми війни в Україні та дискусії навколо того, хто винен у її розгортанні. За його словами, позиція Дональда Трампа, який звинувачує у цьому адміністрацію Джо Байдена, не відображає всієї картини.

"Він (Дональд Трамп. — Ред.) каже, що це провина Джо Байдена. Це не так. Все тягнеться через кілька адміністрацій. Відповідальність можна відраховувати ще від адміністрації Джорджа Буша Старшого. І від того, як ми поводилися з Росією десятиліттями після завершення Холодної війни", — заявив Ральф Ґофф. 

Нагадаємо, також Ральф Ґофф пояснив, чому Трампу не вдалося швидко закінчити війну в Україні.

А конгресмен-республіканець Джо Вілсон пояснив, яка ідеологія Путіна заважає Трампу домовитися із ним про закінчення війни. 

володимир путін переговори Дональд Трамп політики ЦРУ
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
