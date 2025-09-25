Саммит на Аляске — Путин выиграл эту встречу

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин выиграл саммит на Аляске с президентом США Дональдом Трампа. Глава Кремля убедил американского лидера не вводить новых санкций против России.

Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ральф Гофф в интервью Новини.LIVE.

Саммит Путина и Трампа на Аляске

Гофф сказал, что саммит на Аляске — это шоу со стороны Трампа и неудачная попытка заискивания Путина. Он подчеркнул, что его как американца оскорбила красная дорожка для диктатора. Он мог пройти и по взлетной полосе без ковра.

"Если смотреть "кто выиграл", то Путин выиграл на этом саммите: он сумел убедить президента Трампа не вводить новых санкций. А именно этого Кремль боится больше всего. Сейчас в Сенате США лежит пакет вторичных санкций от сенатора Линдси Грэма и его соратников, и, по моему мнению, в сочетании с действующими они нанесли бы реальный ущерб российской экономике, которая очень хрупкая", — подчеркнул экс-чиновник ЦРУ.

По его словам, россияне продвигают два ложных нарратива. Первый — "мы пойдем в ядерную эскалацию". Второй — "санкции не работают". Гофф подчеркнул, что оба из них ложь. Он добавил, что экономика РФ идет к катастрофе и у нее заканчивается время.

"Задача — усилить давление так, чтобы сократить промежуток между тем, сколько они еще могут вести войну, и моментом, когда их экономика рухнет. И именно этого Путин добился на саммите: санкций не было, негативных последствий тоже. Это, к сожалению, более широкая проблема Запада. Путина не наказывают: он убивает политических оппонентов — ничего; запускает диверсии против инфраструктуры НАТО в Балтийском море — ничего; сбивает авиалайнер — ничего; убивает или пытается убить разведчиков, выехавших на Запад, — ничего... Теперь дроны над Польшей. И что? Почти ничего. Запад так и не привлек Путина к ответственности, и он воспринимает это как "зеленый свет" продолжать", — высказался экс-чиновник ЦРУ.

