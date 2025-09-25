Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Рютте сделал важное заявление о поставках оружия Украине
Главная Новости дня Путин выиграл на саммите — экс-сотрудник ЦРУ о встрече на Аляске

Путин выиграл на саммите — экс-сотрудник ЦРУ о встрече на Аляске

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 16:43
Саммит на Аляске — Путин выиграл эту встречу
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин выиграл саммит на Аляске с президентом США Дональдом Трампа. Глава Кремля убедил американского лидера не вводить новых санкций против России.

Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ральф Гофф в интервью Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Саммит Путина и Трампа на Аляске

Гофф сказал, что саммит на Аляске — это шоу со стороны Трампа и неудачная попытка заискивания Путина. Он подчеркнул, что его как американца оскорбила красная дорожка для диктатора. Он мог пройти и по взлетной полосе без ковра.

"Если смотреть "кто выиграл", то Путин выиграл на этом саммите: он сумел убедить президента Трампа не вводить новых санкций. А именно этого Кремль боится больше всего. Сейчас в Сенате США лежит пакет вторичных санкций от сенатора Линдси Грэма и его соратников, и, по моему мнению, в сочетании с действующими они нанесли бы реальный ущерб российской экономике, которая очень хрупкая", — подчеркнул экс-чиновник ЦРУ.

По его словам, россияне продвигают два ложных нарратива. Первый — "мы пойдем в ядерную эскалацию". Второй — "санкции не работают". Гофф подчеркнул, что оба из них ложь. Он добавил, что экономика РФ идет к катастрофе и у нее заканчивается время.

"Задача — усилить давление так, чтобы сократить промежуток между тем, сколько они еще могут вести войну, и моментом, когда их экономика рухнет. И именно этого Путин добился на саммите: санкций не было, негативных последствий тоже. Это, к сожалению, более широкая проблема Запада. Путина не наказывают: он убивает политических оппонентов — ничего; запускает диверсии против инфраструктуры НАТО в Балтийском море — ничего; сбивает авиалайнер — ничего; убивает или пытается убить разведчиков, выехавших на Запад, — ничего... Теперь дроны над Польшей. И что? Почти ничего. Запад так и не привлек Путина к ответственности, и он воспринимает это как "зеленый свет" продолжать", — высказался экс-чиновник ЦРУ.

Напомним, ранее Ральф Гофф также рассказал, есть ли у Путина компроматы на Трампа. Президент США не из тех людей, кого можно легко шантажировать.

Также экс-сотрудник ЦРУ объяснил, почему Трамп не закончит быстро войну. Путин имеет совсем другие намерения и мировоззрение.

владимир путин переговоры Дональд Трамп Аляска война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации