Саміт на Алясці — Путін виграв цю зустріч

Путін виграв на саміті — експрацівник ЦРУ про зустріч на Алясці

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 16:43
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін виграв саміт на Алясці з президентом США Дональдом Трампом. Очільник Кремля переконав американського лідера не запроваджувати нових санкцій проти Росії.

Про це заявив колишній співробітник ЦРУ Ральф Ґофф в інтерв'ю Новини.LIVE

Читайте також:

Ґофф сказав, що саміт на Алясці — це шоу з боку Трампа і невдала спроба підлещування Путіна. Він наголосив, що його як американця образила червона доріжка для диктатора. Він міг пройти й злітною смугою без килима. 

"Якщо дивитися "хто виграв", то Путін виграв на цьому саміті: він зумів переконати президента Трампа не запроваджувати нових санкцій. А саме цього Кремль боїться найбільше. Нині в Сенаті США лежить пакет вторинних санкцій від сенатора Ліндсі Грема та його соратників, і, на мою думку, у поєднанні з чинними вони завдали б реальної шкоди російській економіці, яка дуже крихка", — наголосив ексчиновник ЦРУ. 

За його словами, росіяни просувають два хибні наративи. Перший — "ми підемо в ядерну ескалацію". Другий — "санкції не працюють". Ґофф наголосив, що обидва з них брехня. Він додав, що економіка РФ прямує до катастрофи і в неї закінчується час.

"Завдання — посилити тиск так, щоб скоротити проміжок між тим, скільки вони ще можуть вести війну, і моментом, коли їхня економіка звалиться. І саме цього Путін домігся на саміті: санкцій не було, негативних наслідків теж. Це, на жаль, ширша проблема Заходу. Путіна не карають: він убиває політичних опонентів — нічого; запускає диверсії проти інфраструктури НАТО в Балтійському морі — нічого; збиває авіалайнер — нічого; убиває або намагається вбити розвідників, що виїхали на Захід, — нічого... Тепер дрони над Польщею. І що? Майже нічого. Захід так і не притяг Путіна до відповідальності, і він сприймає це як "зелене світло" продовжувати", — висловився ексчиновник ЦРУ.

Нагадаємо, раніше Ральф Ґофф також розповів, чи має Путін компромати на Трампа. Президент США не з тих людей, кого можна легко шантажувати.

Також експрацівник ЦРУ пояснив, чому Трамп не закінчить швидко війну. Путін має геть інші наміри та світогляд. 

володимир путін переговори Дональд Трамп Аляска війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
