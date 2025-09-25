Саміт на Алясці — Путін виграв цю зустріч

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін виграв саміт на Алясці з президентом США Дональдом Трампом. Очільник Кремля переконав американського лідера не запроваджувати нових санкцій проти Росії.

Про це заявив колишній співробітник ЦРУ Ральф Ґофф в інтерв'ю Новини.LIVE.

Саміт Путіна і Трампа на Алясці

Ґофф сказав, що саміт на Алясці — це шоу з боку Трампа і невдала спроба підлещування Путіна. Він наголосив, що його як американця образила червона доріжка для диктатора. Він міг пройти й злітною смугою без килима.

"Якщо дивитися "хто виграв", то Путін виграв на цьому саміті: він зумів переконати президента Трампа не запроваджувати нових санкцій. А саме цього Кремль боїться найбільше. Нині в Сенаті США лежить пакет вторинних санкцій від сенатора Ліндсі Грема та його соратників, і, на мою думку, у поєднанні з чинними вони завдали б реальної шкоди російській економіці, яка дуже крихка", — наголосив ексчиновник ЦРУ.

За його словами, росіяни просувають два хибні наративи. Перший — "ми підемо в ядерну ескалацію". Другий — "санкції не працюють". Ґофф наголосив, що обидва з них брехня. Він додав, що економіка РФ прямує до катастрофи і в неї закінчується час.

"Завдання — посилити тиск так, щоб скоротити проміжок між тим, скільки вони ще можуть вести війну, і моментом, коли їхня економіка звалиться. І саме цього Путін домігся на саміті: санкцій не було, негативних наслідків теж. Це, на жаль, ширша проблема Заходу. Путіна не карають: він убиває політичних опонентів — нічого; запускає диверсії проти інфраструктури НАТО в Балтійському морі — нічого; збиває авіалайнер — нічого; убиває або намагається вбити розвідників, що виїхали на Захід, — нічого... Тепер дрони над Польщею. І що? Майже нічого. Захід так і не притяг Путіна до відповідальності, і він сприймає це як "зелене світло" продовжувати", — висловився ексчиновник ЦРУ.

