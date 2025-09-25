Ексспівробітник ЦРУ оцінив загрозу Польщі та Балтії від Путіна

Володимир Путін. Фото: Getty Images

Колишній співробітник ЦРУ Ральф Ґофф заявив, що у разі поступок Росії в Україні існує реальна загроза нападу на Польщу чи країни Балтії. Водночас він підкреслив, що навіть у випадку міцних гарантій безпеки Кремль не припинить агресивної діяльності, а лише змінить її форму.

Про це заявив колишній співробітник ЦРУ Ральф Ґофф в інтерв'ю Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Чи може Кремль піти далі після України

За словами експерта, чимало аналітиків розглядають можливість ширшої стратегії Путіна: спершу Україна, а потім Польща та Балтія. Якщо Москва отримає бажані території й мир буде укладено на її умовах без належних гарантій, тоді наступні цілі Кремля стануть реальністю. Особливо уразливими можуть бути держави Балтії, зокрема Естонія, де Росія здатна використати тему "захисту російськомовних".

"Багато хто вважає це його "великою стратегією" — Україна, потім Польща тощо. Якщо він отримає своє в Україні — якщо йому дозволять узяти стільки території, скільки він хоче, якщо мир буде на його умовах і без надійних гарантій — так, загроза Польщі й особливо Балтії реальна. Наприклад, в Естонії він може заявити про "утиски" російськомовних у Нарві і почати", — пояснив Ральф Ґофф.

На його думку, навіть якщо ситуацію в Україні вдасться "заморозити" на лінії фронту, Росія не відмовиться від тиску на Захід. У такому випадку Кремль лише посилить кібератаки, інформаційні операції та саботаж через підконтрольні структури. Ґофф наголосив, що подібні методи Росія застосовує вже кілька років, і реакція міжнародної спільноти залишається недостатньою.

Нагадаємо, що колишній співробітник ЦРУ Ральф Ґофф заявив, що російський диктатор "виграв" під час саміту на Алясці, бо зумів домовитися з президентом США про відмову від нових санкцій проти РФ.

Гофф також висловився щодо поширених підозр про можливі зв’язки Трампа з Кремлем і наявність компромату у Путіна.