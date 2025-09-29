Відео
Україна
Атака БпЛА на Польщу — Сікорський назвав помилку, яку зробила РФ

Атака БпЛА на Польщу — Сікорський назвав помилку, яку зробила РФ

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 17:48
Атака дронів РФ на Польщу — Путін хотів випробувати НАТО
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: REUTERS

Росія хотіла випробувати Польщу, коли запустила на країну ударні дрони. Однак Москва припустилась помилки, адже думала, що Варшава зменшить підтримку Києву.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на Варшавському безпековому форумі 29 вересня, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Читайте також:

Яких помилок припустилась РФ під час атаки на Польщу

Сікорський розповів, що Росія запустила в бік Польщі дрони без бойової частини. За його словами, Путін хотів випробувати країну, але цей тест вони пройшли. 

"Наші ВПС, включно з союзними силами та наземними екіпажами з Німеччини, Італії та Нідерландів вели семигодинний повітряний бій. Це інша річ. Це не було одноразове вторгнення. Це тривало сім годин всю ніч. Урядові процедури спрацювали, суспільство виявилось стійким, а союзники відреагували, як очікувалось. Тож, я думаю, росіяни зробили ще одну помилку. Вони гадали, що розділять нас, і ми відреагуємо боязко, вимагаючи зменшити підтримку України. Сталося протилежне", — наголосив очільник МЗС. 

Зазначимо, вночі 10 вересня Росія запустила дрони на Польщу. Під загрозою були три воєводства.

Дональд Туск назвав це масштабною провокацією. За його даними, повітряний простір країни порушили 19 ворожих БпЛА

Водночас колишній співробітник ЦРУ Ральф Ґофф заявив, що існує реальна загроза нападу Росії на Польщу чи країни Балтії. На його думку, Кремль не припинить агресивної діяльності. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
