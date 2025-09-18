Відео
Не мали бути там — Трамп про БпЛА в Польщі

Не мали бути там — Трамп про БпЛА в Польщі

Дата публікації: 18 вересня 2025 23:49
Трамп прокоментував атаку БпЛА на Польщу
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп вважає, що дрони не мали залітати на територію Польщі. Було це помилково чи навмисно — невідомо.

Про це американський лідер заявив в інтерв'ю Fox News.

Як Трамп коментує атаку безпілотників на Польщу

"Я не можу сказати, чи це була помилка, чи ні. Їх там не мало бути — це факт. Але, здається, їх було знешкоджено. Найкраща атака на дрон — це вивести його з ладу, і тоді він падає будь-де. Сподіваюсь, так і сталося", — заявив Трамп. 

Також він додав, що розчарований цією ситуацією.

Нагадаємо, 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. За словами прем'єр-міністра Дональда Туска чотири БпЛА вдалося збити. 

Також ми повідомляли, що в ніч проти 10 вересня один із російських безпілотників влучив у будинок у Люблінському воєводстві Польщі. Зазнав пошкоджень дах, але обійшлося без постраждалих.

Польща США Дональд Трамп обстріли дрони БпЛА
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
