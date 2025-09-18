Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Не должны были быть там — Трамп о БпЛА в Польше

Не должны были быть там — Трамп о БпЛА в Польше

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 23:49
Трамп прокомментировал атаку БпЛА на Польшу
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп считает, что дроны не должны были залетать на территорию Польши. Было это по ошибке или намеренно — неизвестно.

Об этом американский лидер заявил в интервью Fox News.

Реклама
Читайте также:

Как Трамп комментирует атаку беспилотников на Польшу

"Я не могу сказать, была ли это ошибка или нет. Их там не должно было быть — это факт. Но, кажется, они были обезврежены. Лучшая атака на дрон — это вывести его из строя, и тогда он падает где угодно. Надеюсь, так и произошло", — заявил Трамп.

Также он добавил, что разочарован этой ситуацией.

Напомним, 10 сентября российские дроны нарушили воздушное пространство Польши. По словам премьер-министра Дональда Туска четыре БпЛА удалось сбить.

Также мы сообщали, что в ночь на 10 сентября один из российских беспилотников попал в дом в Люблинском воеводстве Польши. Получила повреждения крыша, но обошлось без пострадавших.

Польша США Дональд Трамп обстрелы дроны БпЛА
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации