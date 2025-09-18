Трамп прокомментировал атаку БпЛА на Польшу

Не должны были быть там — Трамп о БпЛА в Польше
Президент США Дональд Трамп считает, что дроны не должны были залетать на территорию Польши. Было это по ошибке или намеренно — неизвестно.
Об этом американский лидер заявил в интервью Fox News.
Как Трамп комментирует атаку беспилотников на Польшу
"Я не могу сказать, была ли это ошибка или нет. Их там не должно было быть — это факт. Но, кажется, они были обезврежены. Лучшая атака на дрон — это вывести его из строя, и тогда он падает где угодно. Надеюсь, так и произошло", — заявил Трамп.
Также он добавил, что разочарован этой ситуацией.
Напомним, 10 сентября российские дроны нарушили воздушное пространство Польши. По словам премьер-министра Дональда Туска четыре БпЛА удалось сбить.
Также мы сообщали, что в ночь на 10 сентября один из российских беспилотников попал в дом в Люблинском воеводстве Польши. Получила повреждения крыша, но обошлось без пострадавших.
