Росія через СЗР звинуватила Україну у підготовці диверсії в Польщі

Російська служба зовнішньої розвідки (СЗР) оприлюднила нові безпідставні звинувачення проти України, заявивши, що Київ нібито планує диверсію на території Польщі. Зокрема, 30 вересня відомство заявило, що українська військова розвідка разом із польськими спецслужбами нібито готують атаку під чужим прапором, аби звинуватити Росію та Білорусь у нападі на критичну інфраструктуру.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

За версією СЗР, у Польщу мали б відправити диверсійно-розвідувальну групу, до складу якої увійдуть громадяни Росії та Білорусі з проукраїнського Легіону "Свобода Росії" та полку імені Кастуся Калиновського. Після затримання їх нібито представили б як спецназівців Росії чи Білорусі, а сама подія була б використана для міжнародного звинувачення Москви та Мінська. Також СЗР стверджує, що Україна може влаштувати одночасну атаку на польську інфраструктуру для посилення резонансу.

Кремль пов’язує ці вигадані сценарії з нещодавніми інцидентами, коли безпілотники порушували повітряний простір країн НАТО. У заяві йдеться, що Київ начебто прагне використати такі випадки, аби "розпалити антиросійські настрої в Польщі" та втягнути Європу у війну на боці України.

Аналітики вказують, що такі повідомлення можуть бути частиною інформаційної кампанії Москви для виправдання потенційних майбутніх диверсій проти Польщі чи інших членів НАТО.

Подібна тактика вже застосовувалася раніше: 26 вересня Росія звинуватила Україну в організації польотів безпілотників над Польщею та Румунією, хоча офіційні влади цих країн прямо вказували на російське походження апаратів.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на звинувачення України у причетності до інциденту із дронами. Він заперечив, що у цьому винна Україна, а згодом додав, чи зменшиться підтримка з боку Польщі.

Також раніше в ГУР показали фото й дані осіб, які працюють на російських пропагандистів.