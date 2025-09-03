ГУР і ЦПД назвали пропагандистів Кремля, які поширюють фейки про війну

Володимир Путін. Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

У Головному управління розвідки та Центрі протидії дезінформації розповіли про "рупори Кремля". Вони працюють на російську пропагандистську машину.

Про це повідомила пресслужба ГУР у Telegram у середу, 3 вересня.

Російська пропаганда

Дані про девʼятьох осіб, які працюють на пропаганду Росії, опублікували на порталі War&Sanctions.

Ці люди активно працюють у медіапросторі як на тимчасово окупованих територіях України, так і за її межами:

транслюють кремлівську пропаганду;

створюють фальшиві документальні стрічки;

подають інформацію про бойові дії лише крізь призму країни-агресора та намагаються виправдати війну проти України.

"За допомогою медіаагентів за кордоном, пропагандистських фільмів, викривлених репортажів із зони бойових дій та тимчасово окупованих територій України Росія намагається нав’язати світу свої наративи, легалізувати окупацію, виправдати агресію та численні військові злочини", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, серед осіб, який працюють на російську пропаганду:

Володимир Родзянко — російсько-американський медійний діяч, який є співзасновником ультраправої, конспірологічної медіаплатформи The Duran, через яку поширює фейки;

Маринка Кортунова — очільниця іранської державної телекомпанії Press TV у Москві, брала участь у запуску RT Arabic;

Ігор Лопатьонок — продюсер фейкових фільмів про події "Революції Гідності", автор проєкту "В Россию с любовью";

Володимир Романов, Олександр Чернишов, Євгеній Лісіцин та інші — воєнкори та автори Telegram-каналі з російською пропагандою.

Нагадаємо, Росія на тимчасово окупованих територіях України розпочала чергову хвилю проросійського тиску на вчителів.

Раніше Кремль вирішив скласти список пісень, які можна виконувати на уроках в школах Росії.