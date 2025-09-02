Відео
Головна Новини дня Кремль змушує педагогів на ТОТ викладати фейкову історію дітям

Кремль змушує педагогів на ТОТ викладати фейкову історію дітям

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 14:53
На ТОТ України запускають перевиховання вчителів історії
Святкування 1 вересня на ТОТ Херсонщини. Фото: росЗМІ

На тимчасово окупованих територіях України розпочалася нова хвиля проросійського тиску на освітню сферу. Кремль запускає кампанію з так званого "перевиховання" вчителів історії, паралельно нав’язуючи школярам переписану версію історії України, Росії та світу.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Читайте також:

Кремль змушує вчителів навчати дітей на ТОТ антиукраїнської історії

Уже з цього навчального року учнів 5-7 класів змушують працювати за єдиним підручником, підготовленим у Москві. Наступного року за цією ж програмою навчатимуть і 8-9 класи. У книгах представлено вигідну Кремлю інтерпретацію історії, яка спотворює факти та виключає український погляд на події.

Щоб закріпити цей підхід, учителів примушують проходити спеціальні курси, після яких вони повинні отримати сертифікати. Лише маючи такий документ, педагоги зможуть офіційно викладати історію у школах на окупованих територіях. По суті, їх намагаються зробити провідниками пропаганди серед дітей.

Таким чином, освіту на ТОТ перетворюють на інструмент політичного впливу. Кремль прагне не лише підмінити факти в підручниках, а й створити цілу систему контролю над учителями, щоб виховувати нові покоління у викривленому інформаційному середовищі.

Нагадаємо, тим часом на ТОТ російські силовими проводять низку благодійних заходів та залучають до цього дітей заради пропаганди.

Також в Луганській області росіяни мілітаризують підлітків та проводять для них спеціальні тренінги. 

вчителі школи пропаганда Росія ТОТ
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
