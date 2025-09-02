Відео
Головна Новини дня Силовики РФ влаштовують пропагандистські заходи дітям на ТОТ

Силовики РФ влаштовують пропагандистські заходи дітям на ТОТ

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 09:52
Росіяни на ТОТ використовують дітей для пропаганди і контролю
Представниця російських силових структур вручає дитині подарунок. Фото: росЗМІ

На тимчасово окупованих територіях України Кремль продовжує використовувати дітей як інструмент пропаганди. До початку навчального року до освітнього процесу на ТОТ долучили навіть силові структури Росії.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву

Читайте також:

Російські силовики проводять акції для "зомбування" дітей

Співробітники слідчого комітету Росії проводили акції у школах і дитячих садках. У Новотроїцькому вони демонстративно займалися так званим "благоустроєм", у Генічеську вручили подарунки багатодітній родині, а в Тавричанці передали канцтовари для дитсадка "Ромашка".

Формально все виглядає як соціальна допомога чи турбота про дітей, проте насправді йдеться про нав’язування окупаційної ідеології та підготовку слухняних підданих. Те, що має бути звичайною підготовкою до навчання, окупанти перетворюють на засіб виховання покори та мілітаризації з раннього віку.

У Центрі національного спротиву наголосили: справжня мета таких кроків — контроль над майбутніми поколіннями українців. Там закликають мешканців фіксувати прояви пропаганди та повідомляти про діяльність окупантів у спеціальний чат-бот, а також долучатися до Руху опору.

Нагадаємо, українська влада робить усе можливе, щоб повертати з тимчасово окупованих територій українських дітей. Нещодавно вдалося повернути в Україну кількох неповнолітніх.

Раніше у ЦНС повідомляли, що росіяни проводять специфічні військові навчання для дітей і підлітків на ТОТ.

діти росіяни окупанти пропаганда ТОТ
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
