Россияне на ВОТ используют детей для пропаганды и контроля

На временно оккупированных территориях Украины Кремль продолжает использовать детей как инструмент пропаганды. К началу учебного года к образовательному процессу на ВОТ привлекли даже силовые структуры России.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Российские силовики проводят акции для "зомбирования" детей

Сотрудники следственного комитета России проводили акции в школах и детских садах. В Новотроицком они демонстративно занимались так называемым "благоустройством", в Геническе вручили подарки многодетной семье, а в Тавричанке передали канцтовары для детсада "Ромашка".

Формально все выглядит как социальная помощь или забота о детях, однако на самом деле речь идет о навязывании оккупационной идеологии и подготовке послушных подданных. То, что должно быть обычной подготовкой к обучению, оккупанты превращают в средство воспитания повиновения и милитаризации с раннего возраста.

В Центре национального сопротивления отметили: настоящая цель таких шагов — контроль над будущими поколениями украинцев. Там призывают жителей фиксировать проявления пропаганды и сообщать о деятельности оккупантов в специальный чат-бот, а также участвовать в Движении сопротивления.

Напомним, украинская власть делает все возможное, чтобы возвращать с временно оккупированных территорий украинских детей. Недавно удалось вернуть в Украину нескольких несовершеннолетних.

Ранее в ЦНС сообщали, что россияне проводят специфические военные учения для детей для подростков на ВОТ.