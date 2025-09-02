Россияне на ВОТ используют детей для пропаганды и контроля

Силовики РФ устраивают пропагандистские мероприятия детям на ВОТ
На временно оккупированных территориях Украины Кремль продолжает использовать детей как инструмент пропаганды. К началу учебного года к образовательному процессу на ВОТ привлекли даже силовые структуры России.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.
Российские силовики проводят акции для "зомбирования" детей
Сотрудники следственного комитета России проводили акции в школах и детских садах. В Новотроицком они демонстративно занимались так называемым "благоустройством", в Геническе вручили подарки многодетной семье, а в Тавричанке передали канцтовары для детсада "Ромашка".
Формально все выглядит как социальная помощь или забота о детях, однако на самом деле речь идет о навязывании оккупационной идеологии и подготовке послушных подданных. То, что должно быть обычной подготовкой к обучению, оккупанты превращают в средство воспитания повиновения и милитаризации с раннего возраста.
В Центре национального сопротивления отметили: настоящая цель таких шагов — контроль над будущими поколениями украинцев. Там призывают жителей фиксировать проявления пропаганды и сообщать о деятельности оккупантов в специальный чат-бот, а также участвовать в Движении сопротивления.
Напомним, украинская власть делает все возможное, чтобы возвращать с временно оккупированных территорий украинских детей. Недавно удалось вернуть в Украину нескольких несовершеннолетних.
Ранее в ЦНС сообщали, что россияне проводят специфические военные учения для детей для подростков на ВОТ.
Читайте Новини.LIVE!