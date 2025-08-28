Видео
Главная Новости дня В Украину вернули две группы детей с ВОТ, — Ермак

В Украину вернули две группы детей с ВОТ, — Ермак

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 19:12
Украинских детей и молодежь вернули из оккупации - фото
Возвращение детей в Украину. Иллюстративное фото: facebook.com/dmytro.lubinets

В рамках инициативы президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA удалось вернуть две группы детей и молодых людей с временно оккупированных территорий. К спасению также присоединилась команда Save Ukraine и Украинская сеть за права ребенка.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в четверг, 28 августа.

Читайте также:

Украинских детей и молодежь вернули с ВОТ

Как сообщил Ермак, под давлением пророссийской власти на оккупированных территориях детей заставляли посещать встречи с российскими военными, а одного из ребят отправили в военный лагерь.

"Команда Save Ukraine спасла группу украинских детей, которых заставляли посещать российские школы и встречаться с российскими военными. Один из ребят был незаконно отправлен в военный лагерь без согласия матери, другие находились под постоянной угрозой принудительной мобилизации", — рассказал Ермак.

Український дітей повернули з ТОТ
Украинские дети, которых вернули из ВОТ. Фото: t.me/ermaka2022

Еще одну группу детей помогла вывезти из оккупации Украинская сеть за права ребенка.

"Они жили в постоянной опасности мобилизации и репрессий, но сегодня уже на свободной территории Украины, рядом с родными", — добавил руководитель ОП.

Повернення дітей з окупації - фото
Юноша, которого вернули из оккупации. Фото: t.me/ermaka2022

Напомним, накануне ГУР обнародовало новые данные о похитителях украинских детей на оккупированных РФ территориях.

А также мы писали, что Спецпредставитель президента США Кит Келлог рассказал о письме Мелании Трамп к Путину, в котором она требовала мира для украинских детей.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
