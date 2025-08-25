ГУР оприлюднило дані про викрадачів українських дітей на порталі War&Sanctions

Російський військовий вчить дитину на Херсонщині стріляти. Фото: росЗМІ

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило нові матеріали щодо осіб і структур, які беруть участь у злочинній мілітаризації українських дітей на тимчасово окупованих територіях. В розділі "Викрадачі дітей" з’явилися відомості про сімох осіб та три організації, причетні до примусової інтеграції дітей у російське суспільство й сприяння їхньому незаконному усиновленню російськими родинами.

Відповідна інформація з'явилася на порталі War&Sanctions, яку розробило ГУР.

Реклама

Читайте також:

Розвідка України дізналася подробиці про росіян, які причетні до викрадення дітей до Росії

ГУР наголошує, що такі дії є елементом цілеспрямованої політики культурного геноциду. Кремль намагається зламати національну ідентичність дітей, насадити їм хибні уявлення про реальність і використовує військово-патріотичні програми для їх "виховання".

"Руйнуючи їхню національну ідентичність та нав’язуючи викривлену реальність, Росія прагне легалізувати окупацію в очах майбутніх поколінь і розраховує, що за кілька років ці діти поповнять мобілізаційний ресурс для майбутніх воєн Кремля", — пояснили у розвідці.

Дані про росіян. Фото: скриншот

Росіяни, які причетні до викрадання українських дітей. Фото: скриншот

Серед нових фігурантів — керівники спортивних клубів "Сила Донбасу" та "Спартак", організатори та куратори руху "Юнармія", представники окупаційної та регіональної влади, а також особа, що відповідає за незаконне усиновлення українських дітей.

Документ про вивезення дітей з України до Росії. Фото: скриншот

Перелік дітей. Фото: скриншот

Прізвища та імена дітей. Фото: скриншот

Розвідка уточнила, що ця інформація була зібрана в межах міжнародного OSINT-хакатону War&Sanctions, який відбувся у травні. Участь аналітиків і дослідників дозволила встановити нових виконавців та організаторів злочинів.

Нагадаємо, Росія активно мілітаризує українських дітей на тимчасово окупованих територіях.

А в тимчасово окупованому Криму вчителі вимагають в учнів стежити за дітьми-мігрантами та викривати в них антиросійські настрої.