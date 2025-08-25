ГУР оприлюднило дані про викрадачів українських дітей на порталі War&Sanctions

ГУР оприлюднило нові дані про викрадачів українських дітей
Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило нові матеріали щодо осіб і структур, які беруть участь у злочинній мілітаризації українських дітей на тимчасово окупованих територіях. В розділі "Викрадачі дітей" з’явилися відомості про сімох осіб та три організації, причетні до примусової інтеграції дітей у російське суспільство й сприяння їхньому незаконному усиновленню російськими родинами.
Відповідна інформація з'явилася на порталі War&Sanctions, яку розробило ГУР.
Розвідка України дізналася подробиці про росіян, які причетні до викрадення дітей до Росії
ГУР наголошує, що такі дії є елементом цілеспрямованої політики культурного геноциду. Кремль намагається зламати національну ідентичність дітей, насадити їм хибні уявлення про реальність і використовує військово-патріотичні програми для їх "виховання".
"Руйнуючи їхню національну ідентичність та нав’язуючи викривлену реальність, Росія прагне легалізувати окупацію в очах майбутніх поколінь і розраховує, що за кілька років ці діти поповнять мобілізаційний ресурс для майбутніх воєн Кремля", — пояснили у розвідці.
Серед нових фігурантів — керівники спортивних клубів "Сила Донбасу" та "Спартак", організатори та куратори руху "Юнармія", представники окупаційної та регіональної влади, а також особа, що відповідає за незаконне усиновлення українських дітей.
Розвідка уточнила, що ця інформація була зібрана в межах міжнародного OSINT-хакатону War&Sanctions, який відбувся у травні. Участь аналітиків і дослідників дозволила встановити нових виконавців та організаторів злочинів.
Нагадаємо, Росія активно мілітаризує українських дітей на тимчасово окупованих територіях.
А в тимчасово окупованому Криму вчителі вимагають в учнів стежити за дітьми-мігрантами та викривати в них антиросійські настрої.
Читайте Новини.LIVE!