Главная Новости дня ГУР обнародовало новые данные о похитителях украинских детей

ГУР обнародовало новые данные о похитителях украинских детей

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 11:38
ГУР обнародовало данные о похитителях украинских детей на портале War&Sanctions
Российский военный учит ребенка на Херсонщине стрелять. Фото: росСМИ

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало новые материалы о лицах и структурах, участвующих в преступной милитаризации украинских детей на временно оккупированных территориях. В разделе "Похитители детей" появились сведения о семи лицах и трех организациях, причастных к принудительной интеграции детей в российское общество и содействие их незаконному усыновлению российскими семьями.

Соответствующая информация появилась на портале War&Sanctions, которую разработало ГУР.

Читайте также:

Разведка Украины узнала подробности о россиянах, которые причастны к похищению детей в Россию

ГУР отмечает, что такие действия являются элементом целенаправленной политики культурного геноцида. Кремль пытается сломать национальную идентичность детей, насадить им ложные представления о реальности и использует военно-патриотические программы для их "воспитания".

"Разрушая их национальную идентичность и навязывая искаженную реальность, Россия стремится легализовать оккупацию в глазах будущих поколений и рассчитывает, что через несколько лет эти дети пополнят мобилизационный ресурс для будущих войн Кремля", — пояснили в разведке.

null
Данные о россиянах. Фото: скриншот
null
Россияне, которые причастны к похищению украинских детей. Фото: скриншот

Среди новых фигурантов - руководители спортивных клубов "Сила Донбасса" и "Спартак", организаторы и кураторы движения "Юнармия", представители оккупационной и региональной власти, а также лицо, отвечающее за незаконное усыновление украинских детей.

null
Документ о вывозе детей из Украины в Россию. Фото: скриншот
null
Перечень детей. Фото: скриншот
null
Фамилии и имена детей. Фото: скриншот

Разведка уточнила, что эта информация была собрана в рамках международного OSINT-хакатона War&Sanctions, который состоялся в мае. Участие аналитиков и исследователей позволило установить новых исполнителей и организаторов преступлений.

Напомним, Россия активно милитаризирует украинских детей на временно оккупированных территориях.

А во временно оккупированном Крыму учителя требуют у учеников следить за детьми-мигрантами и разоблачать в них антироссийские настроения.

разведка дети оккупанты пропаганда Коллаборант ГУР Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
