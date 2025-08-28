Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня До України повернули дві групи дітей з ТОТ, — Єрмак

До України повернули дві групи дітей з ТОТ, — Єрмак

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 19:12
Українських дітей та молодь повернули з окупації — фото
Повернення дітей до України. Ілюстративне фото: facebook.com/dmytro.lubinets

У межах ініціативи президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA вдалося повернути дві групи дітей та молодих людей з тимчасово окупованих територій. До порятунку також доєдналася команда Save Ukraine та Українська мережа за права дитини.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у четвер, 28 серпня.

Реклама
Читайте також:

Українських дітей та молодь повернули з ТОТ

Як повідомив Єрмак, під тиском проросійської влади на окупованих територіях дітей змушували відвідувати зустрічі з російськими військовими, а одного з хлопців відправили до військового табору.

"Команда Save Ukraine врятувала групу українських дітей, яких змушували відвідувати російські школи та зустрічатися з російськими військовими. Один із хлопців був незаконно відправлений до військового табору без згоди матері, інші перебували під постійною загрозою примусової мобілізації", — розповів Єрмак.

Український дітей повернули з ТОТ
Українські діти, яких повернули з ТОТ. Фото: t.me/ermaka2022

Ще одну групу дітей допомогла вивезти з окупації Українська мережа за права дитини.

"Вони жили в постійній небезпеці мобілізації та репресій, але сьогодні вже на вільній території України, поруч із рідними", — додав керівник ОП.

Повернення дітей з окупації - фото
Юнак, якого повернули з окупації. Фото: t.me/ermaka2022

Нагадаємо, напередодні ГУР оприлюднило нові дані про викрадачів українських дітей на окупованих РФ територіях.

А також ми писали, що Спецпредставник президента США Кіт Келлог розповів про лист Меланії Трамп до Путіна, в якому вона вимагала миру для українських дітей.

Андрій Єрмак діти окупація молодь ТОТ
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації