Українських дітей та молодь повернули з окупації — фото

Повернення дітей до України. Ілюстративне фото: facebook.com/dmytro.lubinets

У межах ініціативи президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA вдалося повернути дві групи дітей та молодих людей з тимчасово окупованих територій. До порятунку також доєдналася команда Save Ukraine та Українська мережа за права дитини.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у четвер, 28 серпня.

Реклама

Читайте також:

Українських дітей та молодь повернули з ТОТ

Як повідомив Єрмак, під тиском проросійської влади на окупованих територіях дітей змушували відвідувати зустрічі з російськими військовими, а одного з хлопців відправили до військового табору.

"Команда Save Ukraine врятувала групу українських дітей, яких змушували відвідувати російські школи та зустрічатися з російськими військовими. Один із хлопців був незаконно відправлений до військового табору без згоди матері, інші перебували під постійною загрозою примусової мобілізації", — розповів Єрмак.

Українські діти, яких повернули з ТОТ. Фото: t.me/ermaka2022

Ще одну групу дітей допомогла вивезти з окупації Українська мережа за права дитини.

"Вони жили в постійній небезпеці мобілізації та репресій, але сьогодні вже на вільній території України, поруч із рідними", — додав керівник ОП.

Юнак, якого повернули з окупації. Фото: t.me/ermaka2022

Нагадаємо, напередодні ГУР оприлюднило нові дані про викрадачів українських дітей на окупованих РФ територіях.

А також ми писали, що Спецпредставник президента США Кіт Келлог розповів про лист Меланії Трамп до Путіна, в якому вона вимагала миру для українських дітей.