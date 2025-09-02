Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Кремль заставляет педагогов на ВОТ преподавать фейковую историю

Кремль заставляет педагогов на ВОТ преподавать фейковую историю

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 14:53
На ВОТ Украины запускают перевоспитание учителей истории
Празднование 1 сентября на ВОТ Херсонщины. Фото: росСМИ

На временно оккупированных территориях Украины началась новая волна пророссийского давления на образовательную сферу. Кремль запускает кампанию по так называемому "перевоспитанию" учителей истории, параллельно навязывая школьникам переписанную версию истории Украины, России и мира.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Реклама
Читайте также:

Кремль заставляет учителей учить детей на ТОТ антиукраинской истории

Уже с этого учебного года учеников 5-7 классов заставляют работать по единому учебнику, подготовленному в Москве. В следующем году по этой же программе будут учить и 8-9 классы. В книгах представлена выгодная Кремлю интерпретация истории, которая искажает факты и исключает украинский взгляд на события.

Чтобы закрепить этот подход, учителей заставляют проходить специальные курсы, после которых они должны получить сертификаты. Только имея такой документ, педагоги смогут официально преподавать историю в школах на оккупированных территориях. По сути, их пытаются сделать проводниками пропаганды среди детей.

Таким образом, образование на ВОТ превращают в инструмент политического влияния. Кремль стремится не только подменить факты в учебниках, но и создать целую систему контроля над учителями, чтобы воспитывать новые поколения в искаженной информационной среде.

Напомним, тем временем на ВОТ российские силовиками проводят ряд благотворительных мероприятий и привлекают к этому детей ради пропаганды.

Также в Луганской области россияне милитаризируют подростков и проводят для них специальные тренинги.

учителя школы пропаганда Россия ВОТ
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации