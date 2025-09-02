Празднование 1 сентября на ВОТ Херсонщины. Фото: росСМИ

На временно оккупированных территориях Украины началась новая волна пророссийского давления на образовательную сферу. Кремль запускает кампанию по так называемому "перевоспитанию" учителей истории, параллельно навязывая школьникам переписанную версию истории Украины, России и мира.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Кремль заставляет учителей учить детей на ТОТ антиукраинской истории

Уже с этого учебного года учеников 5-7 классов заставляют работать по единому учебнику, подготовленному в Москве. В следующем году по этой же программе будут учить и 8-9 классы. В книгах представлена выгодная Кремлю интерпретация истории, которая искажает факты и исключает украинский взгляд на события.

Чтобы закрепить этот подход, учителей заставляют проходить специальные курсы, после которых они должны получить сертификаты. Только имея такой документ, педагоги смогут официально преподавать историю в школах на оккупированных территориях. По сути, их пытаются сделать проводниками пропаганды среди детей.

Таким образом, образование на ВОТ превращают в инструмент политического влияния. Кремль стремится не только подменить факты в учебниках, но и создать целую систему контроля над учителями, чтобы воспитывать новые поколения в искаженной информационной среде.

Напомним, тем временем на ВОТ российские силовиками проводят ряд благотворительных мероприятий и привлекают к этому детей ради пропаганды.

Также в Луганской области россияне милитаризируют подростков и проводят для них специальные тренинги.