ГУР и ЦПД назвали пропагандистов Кремля, распространяющих фейки о войне

ГУР и ЦПД показали лиц, которые работают на пропаганду России
В Главном управлении разведки и Центре противодействия дезинформации рассказали о "рупорах Кремля". Они работают на российскую пропагандистскую машину.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР в Telegram в среду, 3 сентября.
Российская пропаганда
Данные о девяти лицах, которые работают на пропаганду России, опубликовали на портале War&Sanctions.
Эти люди активно работают в медиапространстве как на временно оккупированных территориях Украины, так и за ее пределами:
- транслируют кремлевскую пропаганду;
- создают фальшивые документальные ленты;
- подают информацию о боевых действиях только сквозь призму страны-агрессора и пытаются оправдать войну против Украины.
"С помощью медиаагентов за рубежом, пропагандистских фильмов, искаженных репортажей из зоны боевых действий и временно оккупированных территорий Украины Россия пытается навязать миру свои нарративы, легализовать оккупацию, оправдать агрессию и многочисленные военные преступления", — говорится в сообщении.
В частности, среди лиц, работающих на российскую пропаганду:
- Владимир Родзянко — российско-американский медийный деятель, который является соучредителем ультраправой, конспирологической медиаплатформы The Duran, через которую распространяет фейки;
- Маринка Кортунова — руководительница иранской государственной телекомпании Press TV в Москве, участвовала в запуске RT Arabic;
- Игорь Лопатенок — продюсер фейковых фильмов о событиях "Революции Достоинства", автор проекта "В Россию с любовью";
- Владимир Романов, Александр Чернышов, Евгений Лисицын и другие — военкоры и авторы Telegram-канала с российской пропагандой.
Напомним, Россия на временно оккупированных территориях Украины начала очередную волну пророссийского давления на учителей.
Ранее Кремль решил составить список песен, которые можно исполнять на уроках в школах России.
Читайте Новини.LIVE!