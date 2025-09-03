Видео
Главная Новости дня ГУР и ЦПД показали лиц, которые работают на пропаганду России

ГУР и ЦПД показали лиц, которые работают на пропаганду России

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 09:19
ГУР и ЦПД назвали пропагандистов Кремля, распространяющих фейки о войне
Владимир Путин. Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

В Главном управлении разведки и Центре противодействия дезинформации рассказали о "рупорах Кремля". Они работают на российскую пропагандистскую машину.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР в Telegram в среду, 3 сентября.

Читайте также:

Российская пропаганда

Данные о девяти лицах, которые работают на пропаганду России, опубликовали на портале War&Sanctions.

null
Лица, которые работают на российскую пропаганду. Фото: war-sanctions.gur.gov.ua
null
Лица, которые работают на российскую пропаганду. Фото: war-sanctions.gur.gov.ua
null
Российский политтехнолог, работающий на российскую пропаганду. Фото: war-sanctions.gur.gov.ua

Эти люди активно работают в медиапространстве как на временно оккупированных территориях Украины, так и за ее пределами:

  • транслируют кремлевскую пропаганду;
  • создают фальшивые документальные ленты;
  • подают информацию о боевых действиях только сквозь призму страны-агрессора и пытаются оправдать войну против Украины.

"С помощью медиаагентов за рубежом, пропагандистских фильмов, искаженных репортажей из зоны боевых действий и временно оккупированных территорий Украины Россия пытается навязать миру свои нарративы, легализовать оккупацию, оправдать агрессию и многочисленные военные преступления", — говорится в сообщении.

В частности, среди лиц, работающих на российскую пропаганду:

  • Владимир Родзянко — российско-американский медийный деятель, который является соучредителем ультраправой, конспирологической медиаплатформы The Duran, через которую распространяет фейки;
  • Маринка Кортунова — руководительница иранской государственной телекомпании Press TV в Москве, участвовала в запуске RT Arabic;
  • Игорь Лопатенок — продюсер фейковых фильмов о событиях "Революции Достоинства", автор проекта "В Россию с любовью";
  • Владимир Романов, Александр Чернышов, Евгений Лисицын и другие — военкоры и авторы Telegram-канала с российской пропагандой.
null
Пост ГУР. Фото: скриншот
null
Пост ГУР. Фото: скриншот

Напомним, Россия на временно оккупированных территориях Украины начала очередную волну пророссийского давления на учителей.

Ранее Кремль решил составить список песен, которые можно исполнять на уроках в школах России.

война пропаганда ГУР Россия ЦПД
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
