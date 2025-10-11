В Эстонии закрыли один из пунктов пропуска с Россией — какая причина

Из-за угрозы РФ — Эстония закрыла один из пунктов пропуска
В Эстонии временно закрыли пункт пропуска "Саатсе", который расположен на границе с РФ. Причиной стало увеличение количества военных на российской территории.
Об этом сообщил эстонский вещатель ERR.
Что известно о закрытии эстонского пункта пропуска
По словам руководителя пограничного бюро Южной префектуры полицейско-пограничной службы Меэлиса Саарепуу, вечером в пятницу, 10 октября, охранники эстонских границ заметили на территории России активность вооруженных групп. Из-за этого участок, ведущий из Вярска в Саатсе, заблокировали до 14 октября.
"Мы видели движение различных вооруженных групп на границе и в непосредственной близости к границе... Наши патрули обнаружили, что группы двигались к шоссе, которое проходит через Саатсе... Если сначала они двигались вдоль шоссе, то в какой-то момент выстроились поперек него. Для нас это было очевидной опасной ситуацией", — отметил представитель префектуры.
По словам оперативного руководителя Южной префектуры Кентера Педоска, российские пограничники регулярно патрулируют пограничный переход "Саатсе", но в этот раз движение было больше, чем обычно.
"Решили закрыть дорогу, чтобы предотвратить возможные провокации и инциденты, поскольку нашей целью является обеспечение безопасности эстонских граждан", — подчеркнул он.
Также Кентер Педоск добавил, что пограничники разместили с обеих сторон дороги патрули, которые сообщали водителям об усилении присутствия российских военнослужащих и советовали избегать района, где армия РФ усилила присутствие. Несмотря на предупреждения, некоторые руководители все равно хотели продолжить путешествие.
Российская сторона заявила, что то, что происходит на границе с Эстонией, является абсолютно обычными действиями.
Напомним, балтийские страны разрабатывают план действий на случай для массовой эвакуации в случае нападения России. Речь идет о Литве, Латвии и Эстонии.
Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Украина имеет право наносить удары по России. По его мнению, это самозащита.
