Главная Новости дня Из-за угрозы РФ — Эстония закрыла один из пунктов пропуска

Из-за угрозы РФ — Эстония закрыла один из пунктов пропуска

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 23:45
В Эстонии закрыли один из пунктов пропуска с Россией — какая причина
Пункт пропуска "Саатсе". Фото: wikimapia.org

В Эстонии временно закрыли пункт пропуска "Саатсе", который расположен на границе с РФ. Причиной стало увеличение количества военных на российской территории.

Об этом сообщил эстонский вещатель ERR.

Читайте также:

Что известно о закрытии эстонского пункта пропуска

По словам руководителя пограничного бюро Южной префектуры полицейско-пограничной службы Меэлиса Саарепуу, вечером в пятницу, 10 октября, охранники эстонских границ заметили на территории России активность вооруженных групп. Из-за этого участок, ведущий из Вярска в Саатсе, заблокировали до 14 октября.

"Мы видели движение различных вооруженных групп на границе и в непосредственной близости к границе... Наши патрули обнаружили, что группы двигались к шоссе, которое проходит через Саатсе... Если сначала они двигались вдоль шоссе, то в какой-то момент выстроились поперек него. Для нас это было очевидной опасной ситуацией", — отметил представитель префектуры.

По словам оперативного руководителя Южной префектуры Кентера Педоска, российские пограничники регулярно патрулируют пограничный переход "Саатсе", но в этот раз движение было больше, чем обычно.

"Решили закрыть дорогу, чтобы предотвратить возможные провокации и инциденты, поскольку нашей целью является обеспечение безопасности эстонских граждан", — подчеркнул он.

Также Кентер Педоск добавил, что пограничники разместили с обеих сторон дороги патрули, которые сообщали водителям об усилении присутствия российских военнослужащих и советовали избегать района, где армия РФ усилила присутствие. Несмотря на предупреждения, некоторые руководители все равно хотели продолжить путешествие.

Российская сторона заявила, что то, что происходит на границе с Эстонией, является абсолютно обычными действиями.

Напомним, балтийские страны разрабатывают план действий на случай для массовой эвакуации в случае нападения России. Речь идет о Литве, Латвии и Эстонии.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Украина имеет право наносить удары по России. По его мнению, это самозащита.

российские войска граница КПП Эстония безопасность
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
