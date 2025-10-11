Відео
Україна
Через загрозу РФ — Естонія закрила один із пунктів пропуску

Через загрозу РФ — Естонія закрила один із пунктів пропуску

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 23:45
В Естонії закрили один із пунктів пропуску з Росією — яка причина
Пункт пропуску "Саатсе". Фото: wikimapia.org

В Естонії тимчасово закрили пункт пропуску "Саатсе", який розташований на кордоні із РФ. Причиною стало збільшення кількості військових на російській території. 

Про це повідомив естонський мовник ERR.

Читайте також:

Що відомо про закриття естонського пункту пропуску 

За словами керівника прикордонного бюро Південної префектури поліцейсько-прикордонної служби Мееліса Саарепуу, увечері в п'ятницю, 10 жовтня, охоронці естонських рубежів помітили на території Росії активність озброєних груп. Через це ділянку, яка веде з Вярська до Саатсе, заблокували до 14 жовтня.

"Ми бачили рух різних озброєних груп на кордоні та в безпосередній близькості до кордону... Наші патрулі виявили, що групи рухалися до шосе, яке проходить через Саатсе... Якщо спочатку вони рухалися вздовж шосе, то в якийсь момент вишикувалися поперек нього. Для нас це було очевидною небезпечною ситуацією", — зазначив представник префектури.

За словами оперативного керівника Південної префектури Кентера Педоска, російські прикордонники регулярно патрулюють прикордонний перехід "Саатсе", але цього разу рух був більший, ніж зазвичай.

"Вирішили закрити дорогу, щоб запобігти можливим провокаціям та інцидентам, оскільки нашою метою є забезпечення безпеки естонських громадян", — наголосив він.

Також Кентер Педоск додав, що прикордонники розмістили з обох боків дороги патрулі, які повідомляли водіям про посилення присутності російських військовослужбовців і радили уникати району, де армія РФ посилила присутність. Попри попередження, деякі керманичі все одно хотіли продовжити подорож.

Російська сторона заявила, що те, що відбувається на кордоні з Естонією, є абсолютно звичайними діями.

Нагадаємо, балтійські країни розробляють план дій на випадок для масової евакуації у разі нападу Росії. Йдеться про Литву, Латвію та Естонію.

Раніше міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що Україна має право завдавати ударів по Росії. На його думку, це самозахист.

Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
