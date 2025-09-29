Відео
Глава МО Естонії заявив, що Україна має право на удари по Росії

Глава МО Естонії заявив, що Україна має право на удари по Росії

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 18:44
Міністр оборони Естонії заявив, що Україна має право бити по цілях Росії
Ханно Певкур. Фото: Thierry Monasse/Getty Images

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що Україна має право на удари по цілях російських окупантів, оскільки йдеться про самозахист. За його словами, питання лише в системах озброєння та засобах.

Про це Ханно Певкур повідомив журналістам на Варшавському безпековому форумі у понеділок, 29 вересня, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Удари по цілях Росії

"Ми завжди вважали, що Україна повинна мати право на такі удари. Це лише питання систем озброєння та засобів, які вони мають. Коли США готові надати більше зброї українцям, то це добре і має бути нормою, бо коли Росія постійно атакує Україну балістичними та крилатими ракетами, очевидно, що Україна має таке ж право на самозахист", — каже Певкур.

За його словами, це може стати переломним моментом, коли в України будуть ракети Tomahawk чи щось подібне.

Крім того, міністр оборони Естонії зауважив, що українська оборонна промисловість теж швидко розвивається.

"Сьогодні Україна готова атакувати російську територію на відстань 2-3 тисячі кілометрів. Отже, їм просто треба більше обсягів, більше потужності", — додав Певкур.

Порушення повітряного простору Естонії

Міністр наголосив, що порушення Росією повітряного простору Естонії показує, що Москва не поважає міжнародне право. За його словами, навряд чи це помилка навігації. Певкур розповів, що коли літаки заходять у чужий простір, їм дають радіоінструкції. У випадку, якщо вони не відповідають, то це має вигляд навмисної провокації.

"Росія часто випробовує межі стійкості сусідів", — додав він.

Нагадаємо, Певкур пояснив, як змусити російських окупантів зупинити війну проти України.

Крім того, глава Міноборони Естонії розповів, чи буде його країна збивати російські повітряні цілі.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
