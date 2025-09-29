Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Глава МО Эстонии заявил, что Украина имеет право на удары по РФ

Глава МО Эстонии заявил, что Украина имеет право на удары по РФ

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 18:44
Министр обороны Эстонии заявил, что Украина имеет право бить по целям России
Ханно Певкур. Фото: Thierry Monasse/Getty Images

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Украина имеет право на удары по целям российских оккупантов, поскольку речь идет о самозащите. По его словам, вопрос лишь в системах вооружения и средствах.

Об этом Ханно Певкур сообщил журналистам на Варшавском форуме по безопасности в понедельник, 29 сентября, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама
Читайте также:

Удары по целям России

"Мы всегда считали, что Украина должна иметь право на такие удары. Это лишь вопрос систем вооружения и средств, которые они имеют. Когда США готовы предоставить больше оружия украинцам, то это хорошо и должно быть нормой, потому что когда Россия постоянно атакует Украину баллистическими и крылатыми ракетами, очевидно, что Украина имеет такое же право на самозащиту", — говорит Певкур.

По его словам, это может стать переломным моментом, когда у Украины будут ракеты Tomahawk или что-то подобное.

Кроме того, министр обороны Эстонии отметил, что украинская оборонная промышленность тоже быстро развивается.

"Сегодня Украина готова атаковать российскую территорию на расстояние 2-3 тысячи километров. Следовательно, им просто надо больше объемов, больше мощности", — добавил Певкур.

Нарушение воздушного пространства Эстонии

Министр подчеркнул, что нарушение Россией воздушного пространства Эстонии показывает, что Москва не уважает международное право. По его словам, вряд ли это ошибка навигации. Певкур рассказал, что когда самолеты заходят в чужое пространство, им дают радиоинструкции. В случае, если они не отвечают, то это выглядит как преднамеренная провокация.

"Россия часто испытывает пределы устойчивости соседей", — добавил он.

Напомним, Певкур объяснил, как заставить российских оккупантов остановить войну против Украины.

Кроме того, глава Минобороны Эстонии рассказал, будет ли его страна сбивать российские воздушные цели.

война Минобороны Эстония Украина Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации