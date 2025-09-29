Министр обороны Эстонии заявил, что Украина имеет право бить по целям России

Ханно Певкур. Фото: Thierry Monasse/Getty Images

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Украина имеет право на удары по целям российских оккупантов, поскольку речь идет о самозащите. По его словам, вопрос лишь в системах вооружения и средствах.

Об этом Ханно Певкур сообщил журналистам на Варшавском форуме по безопасности в понедельник, 29 сентября, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Удары по целям России

"Мы всегда считали, что Украина должна иметь право на такие удары. Это лишь вопрос систем вооружения и средств, которые они имеют. Когда США готовы предоставить больше оружия украинцам, то это хорошо и должно быть нормой, потому что когда Россия постоянно атакует Украину баллистическими и крылатыми ракетами, очевидно, что Украина имеет такое же право на самозащиту", — говорит Певкур.

По его словам, это может стать переломным моментом, когда у Украины будут ракеты Tomahawk или что-то подобное.

Кроме того, министр обороны Эстонии отметил, что украинская оборонная промышленность тоже быстро развивается.

"Сегодня Украина готова атаковать российскую территорию на расстояние 2-3 тысячи километров. Следовательно, им просто надо больше объемов, больше мощности", — добавил Певкур.

Нарушение воздушного пространства Эстонии

Министр подчеркнул, что нарушение Россией воздушного пространства Эстонии показывает, что Москва не уважает международное право. По его словам, вряд ли это ошибка навигации. Певкур рассказал, что когда самолеты заходят в чужое пространство, им дают радиоинструкции. В случае, если они не отвечают, то это выглядит как преднамеренная провокация.

"Россия часто испытывает пределы устойчивости соседей", — добавил он.

Напомним, Певкур объяснил, как заставить российских оккупантов остановить войну против Украины.

Кроме того, глава Минобороны Эстонии рассказал, будет ли его страна сбивать российские воздушные цели.