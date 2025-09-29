Воздушные цели РФ в Эстонии — будет ли страна сбивать самолеты и дроны

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Фото: Getty Images

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур ответил, будет ли его страна сбивать воздушные цели России. Он считает, что руководство действовало правильно, ответив на подобные случаи со стороны РФ.

Об этом Ханно Певкур сообщил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец на полях Варшавского форума по безопасности 29 сентября.

Будет ли Эстония сбивать воздушные цели России

Министр обороны Эстонии сказал, что страна отреагировала на российскую угрозу пропорционально, и это было правильным решением.

Напомним, 19 сентября три истребителя РФ на 12 минут залетели в воздушное пространство Эстонии. Речь идет о самолетах МиГ-31, которые способны нести российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал". После этого страна просила НАТО применить статью 4.

В то же время в России отвергли все обвинения и заявили, что подобные заявления "направлены на нагнетание напряженности". Там назвали инцидент "плановым перелетом" над Балтийским морем.

А в ISW считают, что таким образом РФ пытается оценить возможности и реакцию НАТО на различные воздушные вторжения.