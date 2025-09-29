Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Будет ли Эстония сбивать российские цели — ответ министра обороны

Будет ли Эстония сбивать российские цели — ответ министра обороны

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 15:08
Воздушные цели РФ в Эстонии — будет ли страна сбивать самолеты и дроны
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Фото: Getty Images

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур ответил, будет ли его страна сбивать воздушные цели России. Он считает, что руководство действовало правильно, ответив на подобные случаи со стороны РФ.

Об этом Ханно Певкур сообщил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец на полях Варшавского форума по безопасности 29 сентября.

Реклама
Читайте также:

Будет ли Эстония сбивать воздушные цели России

Министр обороны Эстонии сказал, что страна отреагировала на российскую угрозу пропорционально, и это было правильным решением.

Напомним, 19 сентября три истребителя РФ на 12 минут залетели в воздушное пространство Эстонии. Речь идет о самолетах МиГ-31, которые способны нести российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал". После этого страна просила НАТО применить статью 4.

В то же время в России отвергли все обвинения и заявили, что подобные заявления "направлены на нагнетание напряженности". Там назвали инцидент "плановым перелетом" над Балтийским морем.

А в ISW считают, что таким образом РФ пытается оценить возможности и реакцию НАТО на различные воздушные вторжения.

Эстония дроны самолеты война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации