Повітряні цілі РФ в Естонії — чи збиватиме країна літаки і дрони

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур відповів, чи збиватиме його країна повітряні цілі Росії. Він вважає, що керівництво діяло правильно у відповідь на подібні випадки з боку РФ.

Про це Ханно Певкур повідомив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець на полях Варшавського безпекового форуму 29 вересня.

Чи збиватиме Естонія повітряні цілі Росії

Міністр оборони Естонії сказав, що країна відреагувала на російську загрозу пропорційно, і це було правильним рішенням.

Нагадаємо, 19 вересня три винищувачі РФ на 12 хвилин залетіли в повітряний простір Естонії. Йдеться про літаки МіГ-31, які здатні нести російську гіперзвукову ракету "Кинджал". Після цього країна просила НАТО застосувати статтю 4.

Водночас в Росії відкинули усі звинувачення і заявили, що подібні заяви "спрямовані на нагнітання напруженості". Там назвали інцидент "плановим перельотом" над Балтійським морем.

А в ISW вважають, що таким чином РФ намагається оцінити можливості та реакцію НАТО на різні повітряні вторгнення.