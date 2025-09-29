Повітряні цілі РФ в Естонії — чи збиватиме країна літаки і дрони

Чи збиватиме Естонія російські цілі — відповідь міністра оборони
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур відповів, чи збиватиме його країна повітряні цілі Росії. Він вважає, що керівництво діяло правильно у відповідь на подібні випадки з боку РФ.
Про це Ханно Певкур повідомив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець на полях Варшавського безпекового форуму 29 вересня.
Чи збиватиме Естонія повітряні цілі Росії
Міністр оборони Естонії сказав, що країна відреагувала на російську загрозу пропорційно, і це було правильним рішенням.
Нагадаємо, 19 вересня три винищувачі РФ на 12 хвилин залетіли в повітряний простір Естонії. Йдеться про літаки МіГ-31, які здатні нести російську гіперзвукову ракету "Кинджал". Після цього країна просила НАТО застосувати статтю 4.
Водночас в Росії відкинули усі звинувачення і заявили, що подібні заяви "спрямовані на нагнітання напруженості". Там назвали інцидент "плановим перельотом" над Балтійським морем.
А в ISW вважають, що таким чином РФ намагається оцінити можливості та реакцію НАТО на різні повітряні вторгнення.
