Глава МЗС Естонії закликав посилити тиск на Китай через підтримку Росії

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна закликав посилити тиск санкцій на Китай, який продовжує підтримувати Росію. Він наголосив, що підтримка з боку Пекіну дозволяє продовжувати війну в Україні та несе загрозу європейським країнам.

Про це глава МЗС Естонії заявив в інтерв'ю виданню Bild.

Глава МЗС Естонії наголосив на важивості тиску на Китай

За словами міністра, Китай відіграє ключову роль у підтримці російської економіки, що дозволяє Кремлю продовжувати війну.

"Китай, безумовно, допомагає Росії вести війну, принаймні в економічному плані. Китай має тисячолітній план, дуже стратегічний погляд і, я думаю, зараз фактично є господарем Росії. Росія виконує за них брудну роботу", — зазначив Цахкна.

Він наголосив, що агресія РФ змушує Європу витрачати значні ресурси на оборону, тому континент має діяти згуртовано.

"Китай також потребує Європи... Але ми розділені, і Китай може грати з Європою на рівні окремих держав", — зауважив міністр.

Цахкна закликав європейських партнерів спільно донести до Пекіна, що підтримка російської агресії шкодить відносинам із Європою. Він також пояснив, чому Естонія активно підтримує Україну, згадавши власний досвід радянської окупації.

"Під час 50-річної радянської окупації ми втратили кожного п’ятого громадянина. Якщо Путін зможе оголосити перемогу, він продовжить. І йдеться не тільки про Україну", — наголосив міністр.

Цахкна нагадав, що президент РФ ще у 2007 році на Мюнхенській безпековій конференції відкрито заявив про прагнення відновити Радянський Союз, але Європа не сприйняла ці слова серйозно.

"Ми не можемо співпрацювати з ним, адже Путін використовує нас лише як інструмент тиску для своїх подальших кроків. Те саме стосується й ставлення в Європі загалом: співпраця на економічному рівні з ним є помилкою. Саме так діяв Сталін — він тісно співпрацював із Європою, перш ніж розпочалася відкрита агресія та окупація", — підкреслив він.

Глава МЗС Естонії також відзначив, що НАТО залишається єдиним, але багато членів Альянсу досі діють повільно у питанні збільшення оборонних інвестицій.

"Естонія з наступного року витрачатиме на оборону 5,34% свого бюджету. Ми повинні говорити з Путіним саме тією мовою, яку він розуміє... він боїться нашої реальної сили", — підсумував Цахкна.

Нагадаємо, Естонія закрила один із пунктів пропуску на кордоні з Росією через загрозу з боку країни-агресорки.

А також ми писали, що у країнах Балтії планують масову евакуацію через можливість ескалації конфлікту з РФ.