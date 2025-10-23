Відео
Китай не зацікавлений у перемозі України, — Зеленський

Китай не зацікавлений у перемозі України, — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 18:04
Оновлено: 18:37
Зеленський заявив, що Китай не зацікавлений у перемозі України
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент Володимир Зеленський заявив, що Китай не зацікавлений у перемозі України та поразці Росії у війні.

Про це глава держави сказав під час спілкування із журналістами у четвер, 23 жовтня.

Читайте також:

Зеленський висловився про позицію Китаю

Український лідер повідомив, що Китай допомагає Росії. За його словами, Пекін не зацікавлений в єдності Європи та Штатів, а також слабкій позиції Росії.

Нагадаємо, лідер США Дональд Трамп хоче створити "фонд перемоги" для України, який фінансуватимуть за рахунок нових мит для Китаю.

Раніше глава МЗС Естонії Маргус Цахкна закликав посилити санкційний тиск на Китай.

Володимир Зеленський війна Китай Україна Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
