Президент Володимир Зеленський заявив, що Китай не зацікавлений у перемозі України та поразці Росії у війні.

Про це глава держави сказав під час спілкування із журналістами у четвер, 23 жовтня.

Зеленський висловився про позицію Китаю

Український лідер повідомив, що Китай допомагає Росії. За його словами, Пекін не зацікавлений в єдності Європи та Штатів, а також слабкій позиції Росії.

Нагадаємо, лідер США Дональд Трамп хоче створити "фонд перемоги" для України, який фінансуватимуть за рахунок нових мит для Китаю.

Раніше глава МЗС Естонії Маргус Цахкна закликав посилити санкційний тиск на Китай.