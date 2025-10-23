Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп проведе зустріч із президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Це станеться наступного четверга, 30 жовтня.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт у четвер, 23 жовтня.

Трамп зустрінеться із Сі Цзіньпіном

"У четвер зранку за місцевим часом президент Трамп зустрінеться з президентом Сі з Китаю, після чого повернеться до Вашингтона", — розповіла Левітт.

Очікується, що ключовою темою розмови буде торгова угода між Штатами та Китаєм.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський заявив, що Китай не зацікавлений у поразці Росії у війні проти України.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп планує створити "фонд перемоги" для України, а фінансувати його хочуть за рахунок мит для Китаю.