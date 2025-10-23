Трамп проведе зустріч із Сі Цзіньпіном — дата та ключова тема
Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп проведе зустріч із президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Це станеться наступного четверга, 30 жовтня.
Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт у четвер, 23 жовтня.
Трамп зустрінеться із Сі Цзіньпіном
"У четвер зранку за місцевим часом президент Трамп зустрінеться з президентом Сі з Китаю, після чого повернеться до Вашингтона", — розповіла Левітт.
Очікується, що ключовою темою розмови буде торгова угода між Штатами та Китаєм.
Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський заявив, що Китай не зацікавлений у поразці Росії у війні проти України.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп планує створити "фонд перемоги" для України, а фінансувати його хочуть за рахунок мит для Китаю.
