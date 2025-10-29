Встреча Трампа и Си Цзиньпина 30 октября — как переговоры повлияют на войну в Украине

Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Фото: Reuters

Встреча президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином в четверг, 30 октября, может изменить ситуацию вокруг войны РФ против Украины. Пекин является ключевым геополитическим союзником Москвы, поэтому имеет значительные рычаги влияния на Кремль.

Новини.LIVE собрали прогнозы, что может измениться после встречи руководителей США и Китая.

Чего ждать от переговоров Трампа и Си Цзиньпина

Ряд иностранных СМИ отмечает, что результаты встречи Трампа и Си Цзиньпина могут стать переломным моментом в войне РФ против Украины. Ведь если США предложат выгодные для Китая условия в обмен на давление на Россию, то Пекин может согласиться.

Сам Трамп заявил, что будет пытаться повлиять на Китай, чтобы тот отказался от закупок российской нефти. Президент США выразил надежду, что Китай поможет Вашингтону решить вопрос войны в Украине.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко все же считает, что не нужно много надеяться от встречи Трампа и Си Цзиньпина, однако отмечает, что прорыв все же может произойти, ведь экономики США и Китая очень связаны.

Некоторые эксперты считают, что Китай может ограничиться только общими призывами к миру, чтобы сохранить баланс между Западом и Москвой.

Как Китай может повлиять на РФ

Отметим, что уменьшение или прекращение торговых отношений со стороны Китая может существенно ослабить экономику РФ, ведь Пекин является ключевым торговым партнером для России.

Кроме того, Китай обеспечивает Россию технологиями, которые оккупанты используют в военно-промышленном комплексе. А также помогает России обходить международные финансовые санкции, предоставляя доступ к своим банковским системам.

Также Пекин является крупным покупателем российской нефти и газа. Поэтому президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что США используют торговое соглашение с Китаем, чтобы заставить Пекин сократить закупки российской нефти. В то же время украинский лидер считает, что Пекину не выгодна победа Украины.

Оказывает Китай РФ и политическую поддержку, блокируя попытки изолировать Москву в международных организациях.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп может с а счет новых пошлин на товары из Китая создать "фонд победы" для Украины.

Недавно стало известно, что Китай частично отказался от нефти из РФ.