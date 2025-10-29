Когда и где Трамп встретится с Си Цзиньпинем — какие прогнозы

Доналтд Трамп и Си Цзиньпин. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп проведет встречу с лидером Китая Си Цзиньпинем в четверг, 30 октября. Это будет первая их встреча при второй президентской каденции Трампа.

Новини.LIVE собрали прогнозы, чего ожидать от предстоящей встречи.

Реклама

Читайте также:

Где и когда состоится встреча

Лидеры встретятся в Южной Корее в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Стоит отметить, что корейское время на семь часов опережает киевское время. Например, если в Южной Корее 09:00 утра, то в Киеве — 02:00 ночи. Поэтому по киевскому времени встреча, вероятно, состоится в ночь на 30 октября.

Прогнозы относительно встречи

Сам Трамп во время пресс-конференции в Белом доме рассказал, что на повестке дня будет война России против Украины. В частности, он будет пытаться повлиять на Китай, чтобы тот отказался от закупок российской нефти. За это Китай может получить определенные уступки по Тайваню.

Президент Украины Владимир Зеленский же заявил, что Китай не заинтересован в проигрыше России. В то же время, он надеется, что после встречи Трампа с Си Цзиньпином Китай сократит закупки российской нефти.Украина поддерживает политику США по ограничению экспорта российских энергоресурсов в другие страны, поскольку деньги по продаже нефти и газа РФ тратит на войну.

Некоторые эксперты считают, что завершение войны в Украине зависит от договоренностей между Трампом и Си Цзиньпинем. В частности, нардеп от "Батькивщины" Сергей Соболев в эфире Ранок.LIVE заявил, что Китай нужно привлечь к переговорному процессу.

Однако руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко отметил, что не стоит иметь завышенных ожиданий от встречи, поскольку Китай имеет собственную логику в отношениях с Россией и Украиной.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что ключевой темой разговора будет торговое соглашение между Штатами и Китаем. Отметим, что в 2025 году торговое напряжение между странами возросло, ведь обе стороны вводили взаимные тарифы.

По данным Института международной экономики Петерсона по состоянию на 25 сентября 2025 года, средний американский тариф на китайский экспорт составил 57,6%, тогда как китайский тариф на американский — 32,6%. Еще недавно Трамп угрожал ввести дополнительные 100% пошлины на китайские товары, но перед встречей эту угрозу сняли с повестки дня.

Также Трамп ожидает, что по итогам встречи США снизят тарифы на китайские товары. В частности, некоторые аналитики считают, что эта встреча может стать новым этапом в отношениях Китая и США.

Кроме того, лидер США анонсировал крупное соглашение с Китаем по Tik Tok.

Напомним, в начале сентября Си Цзиньпин встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Последний заявил, что уровень отношений между Москвой и Пекином высок. А Китай отметил, что готов развивать сотрудничество с Россией.

В августе Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Перед ним российский диктатор позвонил сначала лидеру Китая.