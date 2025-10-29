Коли та де Трамп зустрінеться з Сі Цзіньпінем — які прогнози

Доналтд Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп проведе зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпінем у четвер, 30 жовтня. Це буде перша їхня за другої президентської каденції Трампа.

Новини.LIVE зібрали прогнози, чого очікувати від майбутньої зустрічі.

Де і коли відбудеться зустріч

Лідери зустрінуться в Південній Кореї в кулуарах саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Варто зазначити, що корейський час на сім годин випереджає київський час. Наприклад, якщо в Південній Кореї 09:00 ранку, то в Києві — 02:00 ночі. Тому за київським часом зустріч, ймовірно, відбудеться у ніч на 30 жовтня.

Прогнози щодо зустрічі

Сам Трамп під час пресконференції в Білому домі розповів, що на порядку денному буде війна Росії проти України. Зокрема, він намагатиметься вплинути на Китай, щоб той відмовився від закупівель російської нафти. За це Китай може отримати певні поступки щодо Тайваню.

Президент України Володимир Зеленський ж заявив, що Китай не зацікавлений в програші Росії. Водночас він сподівається, що після зустрічі Трампа з Сі Цзіньпіном Китай скоротить закупівлі російської нафти. Україна підтримує політику США щодо обмеження експорту російських енергоресурсів в інші країни, оскільки гроші з продажу нафти і газу РФ витрачає на війну.

Деякі експерти вважають, що завершення війни в Україні залежить від домовленостей між Трампом і Сі Цзіньпінем. Зокрема, нардеп від "Батьківщини" Сергій Соболєв в ефірі Ранок.LIVE заявив, що Китай потрібно залучити до переговорного процесу.

Проте керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко зазначив, що не варто мати завищених очікувань від зустрічі, оскільки Китай має власну логіку у відносинах з Росією та Україною.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт зазначила, що ключовою темою розмови буде торгова угода між Штатами та Китаєм. Зазначимо, що протягом 2025 року торговельна напруга між країнами зросла, адже обидві сторони запроваджували взаємні тарифи.

За даними Інституту міжнародної економіки Петерсона станом на 25 вересня 2025 року, середній американський тариф на китайський експорт становив 57,6%, тоді як китайський тариф на американський — 32,6%. Ще нещодавно Трамп погрожував запровадити додаткові 100% мита на китайські товари, але перед зустріччю цю загрозу зняли з порядку денного.

Також Трамп очікує, що за підсумками зустрічі США знизять тарифи на китайські товари. Зокрема, деякі аналітики вважають, що ця зустріч може стати новим етапом у відносинах Китаю та США.

Крім того, лідер США анонсував велику угоду з Китаєм щодо Tik Tok.

Нагадаємо, на початку вересня Сі Цзіньпін зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Останній заявив, що рівень відносин між Москвою та Пекіном є високим. А Китай зазначив, що готовий розвивати співпрацю з Росією.

У серпні Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Перед нею російський диктатор зателефонував спочатку лідеру Китаю.