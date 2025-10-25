Некоторые компании КНР прекратили покупать нефть РФ — какая причина

Нефтяной терминал возле острова Вайдяо в Чжоушане. Фото: Reuters

Китайские государственные нефтяные компании приостановили закупки российской нефти, транспортируемой по морю. Это произошло после того, как Соединенные Штаты ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла".

Об этом сообщает агентство Reuters.

Агентство отмечает, что этот шаг происходит на фоне того, что нефтеперерабатывающие заводы в Индии, крупнейшем покупателе российской нефти, перевозимой морем, намерены резко сократить импорт из Москвы, чтобы выполнить санкции США.

Китайские национальные нефтяные компании PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil воздержатся от торговли российской нефтью морской транспортировкой, по крайней мере в краткосрочной перспективе.



Китай импортирует примерно 1,4 миллиона баррелей российской нефти в день по морю и большую часть этого количества покупают независимые нефтеперерабатывающие заводы, включая небольших операторов, известных как "чайники", хотя оценки закупок государственными нефтеперерабатывающими заводами сильно различаются.

По словам нескольких трейдеров, независимые нефтеперерабатывающие заводы, вероятно, приостановят закупки, чтобы оценить влияние санкций, но все равно будут стремиться продолжить закупки российской нефти.

Опрошенные Reuters трейдеры считают, что Индия и Китай обратятся к другим поставщикам, что приведет к росту цен на несанкционированную нефть с Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Ранее сообщалось, что индийская компания Reliance Industries, которой владеет одна из самых богатых семей в Индии, приостанавливает импорт российской нефти. Присоединяется к требованиям ЕС по нефтяным санкциям против РФ.

Напомним, после длительных месяцев заявлений и угроз Дональд Трамп принял решение о введении новых санкций, охватывающих половину российского экспорта нефти.