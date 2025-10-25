Нефтяной бизнес компании Reliance Industries. Фото: Reliance Industries

Компания Reliance Industries, которой владеет семья Амбани, одна из богатейших в Индии, приостанавливает импорт российской нефти. Холдинг подтвердил свою приверженность соблюдению требований ЕС по нефтяным санкциям против РФ.

Об этом сообщается в официальном обращении Reliance Industries.

О чем говорится в заявлении Reliance Industries

Заявление компании Reliance Industries. Фото: Скриншот

Компания отметила, что осознает последние ограничения по импорту сырой нефти из России и экспорту нефтепродуктов в Европу. Reliance Industries в настоящее время оценивает последствия этих ограничений, учитывая новые требования по соблюдению нормативных актов.

Кроме того, холдинг заявил о своей готовности адаптировать работу нефтеперерабатывающих заводов для выполнения этих требований.

Что известно о семье Амбани

Кто управляет компанией Reliance Industries. Фото: Скриншот с сайта компании

Конечно, семья Амбани одна из самых богатых в Индии. В 2023 году состояние семьи составило 83 миллиарда долларов. Известно, что семья живет в собственном небоскребе, а на свадьбу сына, Ананта Амбани, по расчетам журналистов потратили от 600 до 1 миллиарда долларов.

На свадьбе выступали Джастин Бибер и Риана. Также были приглашены миллиардеры и селебрити со всего мира, включая Билла Гейтса, Ким Кардашьян, Бориса Джонсона, Тони Блэра и Марка Цукерберга.

Напомним, после длительных месяцев заявлений и угроз Дональд Трамп принял решение о введении новых санкций, охватывающих половину российского экспорта нефти.

Также ЕС приняло 19-й пакет санкций против РФ, в котором говорится и о нефтяных санкциях против России.

Сразу после этого спецпредставитель диктатор Путина Дмитриев срочно улетел в Вашингтон. Официальная цель — "продолжить обсуждение отношений между США и Россией".