Представитель Путина Кирилл Дмитриев прибыл в США

Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев. Фото: РосСМИ

Спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев прибыл в США для проведения переговоров. Это произошло всего через несколько дней после объявления американским лидером Дональдом Трампом новых жестких санкций против Москвы.

Об этом информирует CNN в пятницу, 24 октября.

Спецпредставитель Путина прибыл в США — что известно

По информации источников, Кирилл Дмитриев должен встретиться с представителями администрации Трампа, "чтобы продолжить обсуждение отношений между США и Россией".

По информации источников, Кирилл Дмитриев должен встретиться с представителями администрации Трампа, "чтобы продолжить обсуждение отношений между США и Россией".

Отмечается, что визит происходит на фоне растущего разочарования США из-за отказа Кремля прекратить войну в Украине. А также после того, как Трамп заявил, что "отменил" запланированный саммит со своим кремлевским коллегой Владимиром Путиным.

Заметим, что администрация Трампа в среду ввела санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл", призывая Москву согласиться на немедленное прекращение огня в войне с Украиной.

В свою очередь глава Кремля Путин заявил, что санкции будут иметь незначительное влияние на российскую экономику, назвав их попыткой оказать давление на Москву.

Напомним, что после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Министерство финансов США ввело санкции против Дмитриева, назвав его "близким соратником Путина" и его семьи.

Однако в апреле 2025 года источник CNN сообщил, что правительство США временно отменило санкции против Дмитриева, чтобы позволить Государственному департаменту выдать ему визу для въезда в Америку.

Напомним, что 22 октября Минфин США объявил о введении санкций против нефтяных компаний РФ.

Недавно лидер США Дональд Трамп сказал, когда Россия почувствует влияние новых санкций.