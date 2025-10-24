Представник Путіна Кирило Дмитрієв прибув до США

Спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв. Фото: РосЗМІ

Спецпредставник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв прибув до США для проведення переговорів. Це сталося лише за кілька днів після оголошення американським лідером Дональдом Трампом нових жорстких санкцій проти Москви.

Про це інформує CNN у п'ятницю, 24 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Спецпредставник Путіна прибув до США — що відомо

Головний економічний представник Росії Кирило Дмитрієв прибув до Сполучених Штатів Америки для проведення "офіційних" переговорів лише через кілька днів після того, як президент Дональд Трамп оголосив про запровадження нових жорстких санкцій проти Росії.

За інформацією джерел, Кирило Дмитрієв має зустрітися з представниками адміністрації Трампа, "щоб продовжити обговорення відносин між США і Росією".

Зазначається, що візит відбувається на тлі зростаючого розчарування США через відмову Кремля припинити війну в Україні. А також після того, як Трамп заявив, що "скасував" запланований саміт зі своїм кремлівським колегою Володимиром Путіним.

Зауважимо, що адміністрація Трампа в середу запровадила санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній — "Роснефть" і "Лукойл", закликаючи Москву погодитися на негайне припинення вогню у війні з Україною.

Своєю чергою очільник Кремля Путін заявив, що санкції матимуть незначний вплив на російську економіку, назвавши їх спробою чинити тиск на Москву.

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Дмитрієва, назвавши його "близьким соратником Путіна" та його родини.

Проте у квітні 2025 року джерело CNN повідомило, що уряд США тимчасово скасував санкції проти Дмитрієва, щоб дозволити Державному департаменту видати йому візу для в'їзду до Америки.

Нагадаємо, що 22 жовтня Мінфін США оголосив про запровадження санкцій проти нафтових компаній РФ.

Нещодавно лідер США Дональд Трамп сказав, коли Росія відчує вплив нових санкцій.