Трамп сказал, когда РФ ощутит влияние новых санкций США

Трамп сказал, когда РФ ощутит влияние новых санкций США

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 23:43
обновлено: 00:15
Трамп заявил, что Россия может ощутить влияние новых санкций через 6 месяцев
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

В среду, 22 октября, США ввели санкции против крупнейших нефтяных компаний России. Сегодня глава Белого дома Дональд Трамп фактически заявил, что РФ может ощутить последствия уже через полгода.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Читайте также:

Что сказал Трамп о Путине и влиянии новых санкций США

Журналисты в ходе общения с Трампом отметили, что глава Кремля Владимир Путин сегодня заявил, что Россия якобы невосприимчива к санкциям США. В частности, по его словам, новые ограничения никак серьезно не повлияют на российскую экономику.

В связи с этим у президента США спросили, ошибается ли российский диктатор, на что Трамп ответил:

"Хорошо, я рад, что он так считает. Это хорошо. Я сообщу вам об этом через шесть месяцев. Ладно, посмотрим. Посмотрим, как это все сработает", — сказал глава Белого дома.

Напомним, 22 октября Минфин США объявил о санкциях против крупнейших нефтяных компаний России — "Роснефть" и "Лукойл". Также в США призвали Россию немедленно согласиться на прекращения огня в Украине.

Кроме того, сегодня в Белом доме объяснили, почему ввели санкции именно сейчас. Причиной стало то, что Москва недостаточно заинтересована в мире.

санкции против России санкции владимир путин Дональд Трамп Роснефть Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
