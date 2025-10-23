Санкции США против России — в Белом доме назвали причину

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

В Белом доме объяснили, почему санкции против России ввели только сейчас. Причиной там назвали недостаточную заинтересованность Москвы в мире.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в четверг, 23 октября.

Левитт отметила, что Трамп всегда подчеркивал, что введет санкции против России, когда будет считать это целесообразным и необходимым. По ее словам, этот момент настал вчера.

"Президент также давно выражал свое разочарование Владимиром Путиным и, откровенно говоря, обеими сторонами этой войны. Он всегда говорил, что для заключения хорошего мирного соглашения обе стороны должны быть заинтересованы в хорошем мирном соглашении", — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Левитт отметила, что в последнее время со стороны РФ Трамп не видит достаточного интереса и действий для дальнейшего движения в направлении мира.

Напомним, 22 октября Минфин США объявил о санкциях против крупнейших нефтяных компаний РФ.

Впоследствии лидер США Трамп объяснил, что он почувствовал, что пришло время для введения санкций против России.