Україна
Головна Новини дня У Білому домі пояснили, чому санкції проти РФ оголосили лиш зараз

У Білому домі пояснили, чому санкції проти РФ оголосили лиш зараз

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 23:02
Оновлено: 23:02
Санкції США проти Росії — у Білому домі назвали причину
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

У Білому домі пояснили, чому санкції проти Росії запровадили лиш зараз. Причиною там назвали недостатню зацікавленість Москви в мирі.

Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт у четвер, 23 жовтня.

Читайте також:


Санкції США проти російського нафтового сектора

Левітт зауважила, що Трамп завжди наголошував, що запровадить санкції проти Росії, коли буде вважати це доцільним та необхідним. За її словами, цей момент настав вчора.

"Президент також давно висловлював своє розчарування Володимиром Путіним і, відверто кажучи, обома сторонами цієї війни. Він завжди говорив, що для укладення хорошої мирної угоди обидві сторони повинні бути зацікавлені в хорошій мирній угоді", — наголосила речниця Білого дому.

Левітт зауважила, що останнім часом з боку РФ Трамп не бачить достатнього інтересу та дій для подальшого руху в напрямку миру.

Нагадаємо, 22 жовтня Мінфін США оголосив про санкції проти найбільших нафтових компаній РФ

Згодом лідер США Трамп пояснив, що він відчув, що настав час для запровадження санкцій проти Росії.

санкції проти Росії США санкції Дональд Трамп Білий дім Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
