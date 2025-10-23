Санкції США проти Росії — у Білому домі назвали причину

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

У Білому домі пояснили, чому санкції проти Росії запровадили лиш зараз. Причиною там назвали недостатню зацікавленість Москви в мирі.

Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт у четвер, 23 жовтня.

Реклама

Читайте також:



Санкції США проти російського нафтового сектора

Левітт зауважила, що Трамп завжди наголошував, що запровадить санкції проти Росії, коли буде вважати це доцільним та необхідним. За її словами, цей момент настав вчора.

"Президент також давно висловлював своє розчарування Володимиром Путіним і, відверто кажучи, обома сторонами цієї війни. Він завжди говорив, що для укладення хорошої мирної угоди обидві сторони повинні бути зацікавлені в хорошій мирній угоді", — наголосила речниця Білого дому.

Левітт зауважила, що останнім часом з боку РФ Трамп не бачить достатнього інтересу та дій для подальшого руху в напрямку миру.

Нагадаємо, 22 жовтня Мінфін США оголосив про санкції проти найбільших нафтових компаній РФ.

Згодом лідер США Трамп пояснив, що він відчув, що настав час для запровадження санкцій проти Росії.