Трамп відповів, чому США запровадили нові санкції проти РФ лише зараз

Трамп пояснив, чому запровадив санкції проти РФ лише зараз
Президент США Дональд Трамп відповів на питання, чому застосував нові санкції проти Росії саме зараз. Він пояснює, що Вашингтон довго чекав, маючи у увазі досягнення угоди по Україні, але цього досі не сталося.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію Білого дому.
Що сказав Трамп про нові санкції проти РФ
За словами американського лідера, він відчув, що настав час.
"Я просто відчув, що настав час. Ми довго чекали. Я думав, що ми перейдемо до цього значно раніше, ніж до Близького Сходу", — сказав президент США.
Нагадаємо, цієї ночі Мінфін США оголосив, що запроваджує санкції проти найбільших нафтових компаній Росії. Також там закликали РФ негайно погодитися на припинення вогню.
Також ми писали, що цієї ночі Трамп заявив, що скасував свою зустріч з главою Кремля Володимиром Путіним, яка мала відбутися у Будапешті.
